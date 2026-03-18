Ni lengua de suegra, ni lavanda: la planta que debes poner en tu habitación para dormir mejor

Existen varias plantas que pueden ayudarte a dormir mejor, ya sea a través de infusiones que relajan el cuerpo o por su capacidad para purificar el aire y aromatizar tu dormitorio. Si bien la lengua de suegra y la lavanda pueden ser algunas de estas, hay otra que destaca.
Si has probado con todo y sigues sintiendo que tu habitación no es el refugio de paz que necesitas, dale una oportunidad a esta popular planta para dormir mucho mejor y decirle adiós al insomnio.
Jazmín, la planta que puede ayudarte a dormir mejor por las noches
El jazmín (especialmente variedades como el Jasminum officinale) posee una composición molecular que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, al inhalar su fragancia suave.
Este proceso químico es similar al que provocan algunos ansiolíticos ligeros, ayudando a reducir los niveles de ansiedad y permitiendo que el cuerpo entre en la fase de sueño profundo más rápidamente.
Para que este truco casero funcione, debes colocar la planta donde reciba luz brillante, pero evita el sol directo extremo que pueda quemar sus pétalos.
El riego también es fundamental, ya que el jazmín necesita humedad de forma constante. Asegúrate de que la tierra no se seque por completo.
Aunque estés en tu habitación, está bueno que ventiles a diario. Más allá del descanso, evitarás la acumulación de moho en el sustrato de la planta.
Beneficios de tener una planta de jazmín en tu habitación
Tener un jazmín cerca de la cama ofrece ventajas que van más allá de la simple estética:
- Reducción del movimiento nocturno: quienes duermen con esta planta en su dormitorio suelen reportar menos episodios de vueltas en la cama, logrando un sueño más estable.
- Productividad matutina: al mejorar la calidad del descanso, los niveles de alerta cognitiva al despertar son significativamente más altos.
- Purificación ambiental: como ser vivo, contribuye a la renovación del aire, aunque su verdadero valor reside en su aromaterapia natural.