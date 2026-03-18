Ni lengua de suegra, ni lavanda: la planta que debes poner en tu habitación para dormir mejor

Este proceso químico es similar al que provocan algunos ansiolíticos ligeros, ayudando a reducir los niveles de ansiedad y permitiendo que el cuerpo entre en la fase de sueño profundo más rápidamente.

Para que este truco casero funcione, debes colocar la planta donde reciba luz brillante, pero evita el sol directo extremo que pueda quemar sus pétalos.

flor de jazmín El jazmín es una planta que puede fomentar el descanso por las noches.

El riego también es fundamental, ya que el jazmín necesita humedad de forma constante. Asegúrate de que la tierra no se seque por completo.

Aunque estés en tu habitación, está bueno que ventiles a diario. Más allá del descanso, evitarás la acumulación de moho en el sustrato de la planta.

Beneficios de tener una planta de jazmín en tu habitación

Tener un jazmín cerca de la cama ofrece ventajas que van más allá de la simple estética: