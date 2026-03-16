Ni Europa, ni Argentina: cuál es el mejor lugar para ver el eclipse solar más largo del siglo

En Luxor, la fase total durará 6 minutos y 22 segundos, prácticamente el máximo teórico del fenómeno astronómico. A diferencia de Europa, donde las nubes estivales pueden arruinar la vista, el desierto egipcio tiene una probabilidad de cielos despejados cercana al 99% en la fecha señalada.

La posibilidad de ver el sol desaparecer tras los templos milenarios de Karnak o las pirámides convierte al fenómeno astronómico en una experiencia mística.

luxor, egipto Luxor tendrá una vista privilegiada de este fenómeno.

No todo será sencillo en África. Los expertos advierten que, en pleno agosto, las temperaturas en el Alto Egipto pueden superar fácilmente los 40°C. Los "cazadores de eclipses" deberán lidiar con el calor del Sahara para poder ver a este eclipse solar.

Cuándo será el próximo eclipse de este tipo

El eclipse de 2027 no es un evento cualquiera; ha sido catalogado como el "Eclipse del Siglo". ¿La razón? Su extraordinaria duración.

Para encontrar un eclipse más largo que este, tendríamos que viajar al pasado (1991) o esperar casi un siglo más, hasta el año 2114. Esta duración excepcional se debe a que la Luna estará cerca de su perigeo, cubriendo el Sol de una forma más extensa y pausada.