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Ni cremas, ni tratamientos: el ingrediente secreto que tenés que sumar a tu skincare para borrar el acné

Aquellas personas que incorporen este ingrediente a su rutina de skincare verán grandes beneficios para la piel. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este compuesto se ha convertido en un aliado silencioso. 

Este compuesto se ha convertido en un aliado silencioso. 

Lograr una piel radiante, uniforme y libre de imperfecciones es el deseo de miles. Aunque el mercado está saturado de opciones costosas, la verdadera solución radica en optimizar los ingredientes correctos, y hay uno que puede transformar tu piel desde adentro.

Para maximizar los resultados dentro de tu estrategia de skincare y evitar efectos adversos como irritaciones, los expertos recomiendan seguir pautas muy específicas de aplicación, debido a las propiedades del elemento.

Skincare

El ingrediente secreto que tenés que sumar a tu rutina de skincare

Para sorpresa de muchos, existe un compuesto ampliamente disponible que se ha convertido en el verdadero aliado silencioso de las pieles con tendencia al acné, y esa es la Vitamina C.

Tradicionalmente, la Vitamina C se ha asociado de manera casi exclusiva con el famoso efecto "glow" o la luminosidad de la piel. Si bien es excelente para revitalizar rostros apagados, su acción va muchísimo más allá, y puede colaborar en la lucha contra los granitos.

Su alta capacidad antiinflamatoria reduce significativamente el enrojecimiento y la hinchazón que acompañan a las lesiones activas, calmando la zona afectada y recuperando la dermis.

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En segundo lugar, y quizás su beneficio más aclamado, es su efectividad para atenuar las manchas oscuras e hiperpigmentaciones post-inflamatorias, es decir, una vez que el granito ha desaparecido.

Al igual que cualquier cambio duradero en el organismo, los resultados en el cuidado de la piel no aparecen de la noche a la mañana. La constancia es el factor definitivo.

Consejos para aplicar la Vitamina C correctamente

  • Momento ideal: aplicar por la mañana después de la limpieza facial profunda.

  • Orden correcto: poné unas gotas de sérum, esperá que absorba y sumá tu crema habitual.

  • Paso obligatorio: cerrá siempre con protector solar para evitar que la radiación degrade el ingrediente.

  • Concentración: elegí fórmulas de entre el 10% y 20% para asegurar efectividad sin irritar.

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