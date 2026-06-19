Ni cremas, ni tratamientos: el ingrediente secreto que tenés que sumar a tu skincare para borrar el acné

Tradicionalmente, la Vitamina C se ha asociado de manera casi exclusiva con el famoso efecto "glow" o la luminosidad de la piel. Si bien es excelente para revitalizar rostros apagados, su acción va muchísimo más allá, y puede colaborar en la lucha contra los granitos.

Su alta capacidad antiinflamatoria reduce significativamente el enrojecimiento y la hinchazón que acompañan a las lesiones activas, calmando la zona afectada y recuperando la dermis.

En segundo lugar, y quizás su beneficio más aclamado, es su efectividad para atenuar las manchas oscuras e hiperpigmentaciones post-inflamatorias, es decir, una vez que el granito ha desaparecido.

Al igual que cualquier cambio duradero en el organismo, los resultados en el cuidado de la piel no aparecen de la noche a la mañana. La constancia es el factor definitivo.

Consejos para aplicar la Vitamina C correctamente