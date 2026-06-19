Lograr una piel radiante, uniforme y libre de imperfecciones es el deseo de miles. Aunque el mercado está saturado de opciones costosas, la verdadera solución radica en optimizar los ingredientes correctos, y hay uno que puede transformar tu piel desde adentro.
Ni cremas, ni tratamientos: el ingrediente secreto que tenés que sumar a tu skincare para borrar el acné
Aquellas personas que incorporen este ingrediente a su rutina de skincare verán grandes beneficios para la piel. Los detalles, en la nota
Para maximizar los resultados dentro de tu estrategia de skincare y evitar efectos adversos como irritaciones, los expertos recomiendan seguir pautas muy específicas de aplicación, debido a las propiedades del elemento.
El ingrediente secreto que tenés que sumar a tu rutina de skincare
Para sorpresa de muchos, existe un compuesto ampliamente disponible que se ha convertido en el verdadero aliado silencioso de las pieles con tendencia al acné, y esa es la Vitamina C.
Tradicionalmente, la Vitamina C se ha asociado de manera casi exclusiva con el famoso efecto "glow" o la luminosidad de la piel. Si bien es excelente para revitalizar rostros apagados, su acción va muchísimo más allá, y puede colaborar en la lucha contra los granitos.
Su alta capacidad antiinflamatoria reduce significativamente el enrojecimiento y la hinchazón que acompañan a las lesiones activas, calmando la zona afectada y recuperando la dermis.
En segundo lugar, y quizás su beneficio más aclamado, es su efectividad para atenuar las manchas oscuras e hiperpigmentaciones post-inflamatorias, es decir, una vez que el granito ha desaparecido.
Al igual que cualquier cambio duradero en el organismo, los resultados en el cuidado de la piel no aparecen de la noche a la mañana. La constancia es el factor definitivo.
Consejos para aplicar la Vitamina C correctamente
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Momento ideal: aplicar por la mañana después de la limpieza facial profunda.
Orden correcto: poné unas gotas de sérum, esperá que absorba y sumá tu crema habitual.
Paso obligatorio: cerrá siempre con protector solar para evitar que la radiación degrade el ingrediente.
Concentración: elegí fórmulas de entre el 10% y 20% para asegurar efectividad sin irritar.