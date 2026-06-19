Quiénes son los hermanos que murieron en el accidente: quedaron atrapados debajo de un camión

Los ocupantes del auto eran hermanos y su deceso provocó una enorme conmoción en sus seres queridos, allegados y familiares.

Rápidamente, los mensajes de dolor fueron una muestra en las redes sociales, donde se publicaron cientos de mensajes de despedida.

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Cómo fue la mecánica del accidente en Santa Fe

El violento accidente, según el informe presentado por la Dirección General de Bomberos de la Zona Centro Norte de Santa Fe, tuvo como lugar la banquina de la ruta Nacional 11.

El auto color rojo donde se trasladaban los hermanos, por cuestiones que aún son materia de investigación, chocó que frente con un camión Mercedes Benz.

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El dato llamativo de la tragedia, es que el camión se encontraba estacionado en la banquina.

Según se especula, uno de los dos hermanos que estaba al volante del auto, habría perdido el control del vehículo por culpa de las intensas lluvias. Se cree que la acumulación de agua en la calzada, fue determinante para que se produjera el accidente.

Por el impacto, ambos hermanos fueron perdieron la vida de manera inmediata, ya que el auto quedó atrapado debajo del camión.

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Pese a los esfuerzos realizados por los bomberos y el servicio coordinado de emergencia, los hermanos no pudieron salvarse.