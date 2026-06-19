Un brutal accidente protagonizado entre un auto y un camión estacionado, le puso punto final a la vida de dos hermanos. La tragedia conmocionó a todos en la provincia de Santa Fe, ya que el siniestro vial se dio a la altura de la localidad de Berna, sobre la ruta Nacional 11.
Quiénes son los hermanos que murieron en el accidente: quedaron atrapados debajo de un camión
El terrible accidente se produjo cuando un auto se cruzó de banquina y embistió a un camión que estaba estacionado
El terrible accidente se produjo alrededor de las 14 del jueves, en el kilómetro 770 de la localidad de Santa Fe.
Accidente en Santa Fe: quiénes son los hermanos que murieron
Las víctimas fatales del accidente entre el auto y el camión fueron identificadas como Isac Isaía Aguirre, de 22 años, y Lucas David Aguirre, de 19.
Los ocupantes del auto eran hermanos y su deceso provocó una enorme conmoción en sus seres queridos, allegados y familiares.
Rápidamente, los mensajes de dolor fueron una muestra en las redes sociales, donde se publicaron cientos de mensajes de despedida.
Cómo fue la mecánica del accidente en Santa Fe
El violento accidente, según el informe presentado por la Dirección General de Bomberos de la Zona Centro Norte de Santa Fe, tuvo como lugar la banquina de la ruta Nacional 11.
El auto color rojo donde se trasladaban los hermanos, por cuestiones que aún son materia de investigación, chocó que frente con un camión Mercedes Benz.
El dato llamativo de la tragedia, es que el camión se encontraba estacionado en la banquina.
Según se especula, uno de los dos hermanos que estaba al volante del auto, habría perdido el control del vehículo por culpa de las intensas lluvias. Se cree que la acumulación de agua en la calzada, fue determinante para que se produjera el accidente.
Por el impacto, ambos hermanos fueron perdieron la vida de manera inmediata, ya que el auto quedó atrapado debajo del camión.
Pese a los esfuerzos realizados por los bomberos y el servicio coordinado de emergencia, los hermanos no pudieron salvarse.