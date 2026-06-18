"¿Por qué no la luchaste un poquito más?": dolorosa despedida al joven que murió tras un accidente de moto

Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue derivado de urgencia hacia la Ciudad Capital, ingresando directamente a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. A pesar de los intentos médicos, el joven no logró mejorías.

accidente, motociclista Su primo dejó un triste mensaje en las redes sociales.

El fuerte impacto inicial complicó su evolución clínica hasta que, finalmente, las autoridades confirmaron su muerte. Inmediatamente después de conocerse la triste pérdida, el entorno cercano de la víctima comenzó a expresarse públicamente.

El mensaje más emotivo fue el de su primo "Becco", quien a través de su cuenta de Facebook compartió unas líneas que reflejan el dolor de toda su familia.

"Me dejaste re solo aquí, Chango"

"¿Por qué no la luchaste un poquito más mi loco? Me vas a doler toda esta maldita vida, me dejaste re solo aquí chango. Te voy a recordar siempre con la buena onda que tenías", expresaba la dedicatoria en una red social.

Asimismo, los allegados hicieron un llamado a la fe pidiendo fortaleza para la madre, los hermanos y los pequeños hijos del motociclista, quienes deberán afrontar el difícil proceso de continuar sin su presencia.