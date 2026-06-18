Una nueva tragedia vial vuelve a vestir de luto al interior santiagueño. Tras permanecer internado en estado crítico durante tres días, se confirmó la muerte de Julián Agustín Carrizo, el joven de 25 años que había protagonizado un grave accidente de tránsito el pasado fin de semana en la ciudad de Fernández.
"¿Por qué no la luchaste un poquito más?": dolorosa despedida al joven que murió tras un accidente de moto
La muerte del joven motociclista conmociona a toda la comunidad. El mensaje de un familiar en las redes sociales
Como no puede ser de otra forma, la noticia causó una profunda conmoción entre la familia y los amigos del motociclista, quienes inundaron las redes sociales con desgarradores mensajes de despedida.
Un accidente de moto y una muerte trágica
El lamentable episodio ocurrió en las primeras horas de la madrugada del domingo, cuando el motociclista perdió el control de su rodado por causas que aún se intentan establecer. El fuerte derrape en la calzada le provocó severas lesiones en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo.
Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue derivado de urgencia hacia la Ciudad Capital, ingresando directamente a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. A pesar de los intentos médicos, el joven no logró mejorías.
El fuerte impacto inicial complicó su evolución clínica hasta que, finalmente, las autoridades confirmaron su muerte. Inmediatamente después de conocerse la triste pérdida, el entorno cercano de la víctima comenzó a expresarse públicamente.
El mensaje más emotivo fue el de su primo "Becco", quien a través de su cuenta de Facebook compartió unas líneas que reflejan el dolor de toda su familia.
"Me dejaste re solo aquí, Chango"
"¿Por qué no la luchaste un poquito más mi loco? Me vas a doler toda esta maldita vida, me dejaste re solo aquí chango. Te voy a recordar siempre con la buena onda que tenías", expresaba la dedicatoria en una red social.
Asimismo, los allegados hicieron un llamado a la fe pidiendo fortaleza para la madre, los hermanos y los pequeños hijos del motociclista, quienes deberán afrontar el difícil proceso de continuar sin su presencia.