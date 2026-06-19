Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: "Qué quilombo que armé"

La broma de Jorge Messi en plena internación

Más allá del mal trago y de la indignación inicial por la liviandad con la que se manejó la información, De Brito llevó total tranquilidad a la audiencia al confirmar que Jorge se encuentra estable y siguiendo de cerca la cobertura televisiva desde su lugar de internación.

“Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge”, contó el conductor de LAM, y sorprendió al revelar la pícara frase del padre del astro futbolístico: “Jorge está mirando y dice: ‘Qué quilombo que armé'”.

Entre risas, el panel del programa celebró la humorada del padre de Messi para desdramatizar un episodio que tuvo en vilo a todo el país.

Jorge Messi Lio Messi y su papá Jorge, quien está hospitalizado, mientras su hijo juega un nuevo mundial.

“Siempre mira LAM conmigo”, le confió Celia a De Brito mediante los mensajes, dejando en claro que el programa les sirve de compañía durante el proceso de recuperación en el centro de salud.

Un cierre que quedará en la anécdota

Con la confirmación en primera persona del estado de Jorge y su evolución favorable, la desinformación que escaló hasta generar sismos comerciales y renuncias en el streaming local empieza a quedar atrás para la familia.

“Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota”, reflexionó Ángel de Brito sobre el final del bloque, enviándoles un afectuoso abrazo público a ambos y agradeciendo el gesto de haber elegido su espacio para disipar con humor el tremendo revuelo internacional.