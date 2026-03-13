Ni cerezo ni arce japonés: el árbol que es un auténtico espectáculo en otoño

Tiene hojas lustrosas y grandes que se fragmentan en cinco y a veces siete puntas, evocando la forma de estrella. En la primavera, emite unas flores masculinas y femeninas, insignificantes, que dan paso a unas capsulas esféricas erizadas con gruesos pinchos, que permanecen todo el invierno.

arbol liquidambar El liquidámbar es nativo de Norteamérica, aunque se ha extendido a todo el mundo.

No necesita demasiado mantenimiento, tolera la contaminación ambiental y la pavimentación, pero sí demanda espacio para crecer y ciertas condiciones. A continuación, te compartimos sus principales cuidados.

Condiciones de cultivo del árbol

Los expertos de Verde es vida revelan que el liquidámbar necesita pleno sol, aunque en zonas muy cálidas requiere una sombra protectora al mediodía. Es importante escoger un buen sitio en el jardín desde el principio, ya que por su tipo de raíz, pivotante, no lleva bien los trasplantes.

Prospera en suelos fértiles, ricos en materia orgánica y con pH ácido a neutro. Es importante evitar suelos calizos, arcillosos pesados o con salinidad. En lo que respecta al riego, hay que mantener el suelo siempre húmedo pero sin encharcar. De dos a tres riegos por semana en verano, mientras que en invierno se debe disminuir la frecuencia.

liquidambar Es un árbol de hoja caduca muy apreciado por su espectacular follaje otoñal en tonos rojizos.

Se poda a finales del invierno o principios de la primavera, justo antes de que comience el nuevo crecimiento, para minimizar el daño y facilitar la cicatrización. Es un árbol que no requiere poda severa, prefiere limpiezas de ramas secas, enfermas o que se crucen para mantener su forma piramidal natural.

Teniendo en cuenta estos cuidados, tu liquidámbar se convertirá en el protagonista del jardín, con sus hojas coloridas en otoño, y aportando una sombra importante en verano.