Un chorrito de este abono casero y tu ciruelo estallará de flores en invierno y de frutas a final de año

El ciruelo es un árbol frutal de los más populares no solo en nuestra provincia, sino también en gran parte del país. En esta época, el ejemplar ingresa a un periodo de recesión, pero no por eso debemos dejar de nutrirlo. Si querés que la planta florezca en invierno y te brinde una cosecha abundante en verano, deberás hidratarlo con un poco de este abono casero líquido.
Árboles frutales: el abono casero que potenciará el crecimiento de tu ciruelo
Para que este árbol frutal despliegue su máximo potencial, necesita nutrientes provenientes de elementos que podemos rescatar fácilmente de nuestra cocina. Por lo tanto, el siguiente abono casero podrás hacerlo en pocos pasos y sin gastar dinero.
Por un lado, las cáscaras de banana será uno de los ingredientes claves. Las mismas actúan como el motor del sabor, aportando el potasio necesario para que las ciruelas alcancen un tamaño generoso y una concentración de azúcar superior. Por su parte, las cáscaras de huevo debidamente procesadas entregan calcio, un mineral para fortalecer las paredes celulares y evitar que la fruta caiga al suelo antes de estar madura. Finalmente, la borra del café se encarga de la vitalidad del follaje mediante el nitrógeno, manteniendo ese nivel de acidez ligera que tanto beneficia al suelo de los árboles frutales de carozo.
La elaboración de este abono es simple y no requiere más de unos minutos de trabajo:
- El proceso iniciará hirviendo tres cáscaras de banana en un litro de agua durante un cuarto de hora.
- Una vez que el líquido se enfrió, debemos licuar junto a un puñado de restos de café y cáscaras de huevo bien secas.
- Es fundamental comprender que este es un concentrado potente, por lo que nunca debe aplicarse de forma pura: la regla de oro es diluir este litro de mezcla en cinco litros de agua común para proteger la sensibilidad de las raíces.
- En cuanto a su aplicación, la recomendación pasará por hacerla cada tres o cuatro semanas, preferentemente en horas del mediodía. La misma debe ser mojando en forma de círculo alrededor del ciruelo para que el árbol frutal absorba mejor los nutrientes.
Un último consejo de jardinería consistirá en no reemplazar el riego del árbol frutal con este abono casero líquido. Con esta constancia, potenciarás la belleza del jardín en invierno gracias a las flores del ciruelo y, a su vez, prepararás a la planta para una cosecha abundante.