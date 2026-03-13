Un chorrito de este abono casero y tu ciruelo estallará de flores en invierno y de frutas a final de año

Árboles frutales: el abono casero que potenciará el crecimiento de tu ciruelo

Para que este árbol frutal despliegue su máximo potencial, necesita nutrientes provenientes de elementos que podemos rescatar fácilmente de nuestra cocina. Por lo tanto, el siguiente abono casero podrás hacerlo en pocos pasos y sin gastar dinero.

ciruelo El ciruelo requiere distintos nutrientes para crecer de forma saludable.

Por un lado, las cáscaras de banana será uno de los ingredientes claves. Las mismas actúan como el motor del sabor, aportando el potasio necesario para que las ciruelas alcancen un tamaño generoso y una concentración de azúcar superior. Por su parte, las cáscaras de huevo debidamente procesadas entregan calcio, un mineral para fortalecer las paredes celulares y evitar que la fruta caiga al suelo antes de estar madura. Finalmente, la borra del café se encarga de la vitalidad del follaje mediante el nitrógeno, manteniendo ese nivel de acidez ligera que tanto beneficia al suelo de los árboles frutales de carozo.