CHO: el método danés para ser feliz en tu trabajo

A través de su consultora Woohoo inc. y su trabajo con gigantes como LEGO e IKEA, Kjerulf ha demostrado que la felicidad laboral no es una utopía romántica, sino un modelo de gestión basado en resultados.

CHO Alegría en el trabajo 3 Estar alegre en el trabajo todos los días es posible. Freepik

A diferencia de la satisfacción laboral -que suele ser una evaluación racional sobre el sueldo o los beneficios-, la alegría en el trabajo es una experiencia emocional activa: es sentir que lo que hacemos tiene sentido y disfrutar el proceso mientras ocurre. Adoptar esta filosofía no solo mejora el clima interno, sino que transforma la cultura organizacional en un activo económico estratégico.