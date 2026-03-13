CHO: el método danés para ser feliz en tu trabajo

En el mundo laboral, la satisfacción no alcanza; lo que marca la diferencia es el Arbejdsglæde. Esta palabra danesa, que podemos traducir como alegría en el trabajo, es el método danés que llevó a las empresas nórdicas al máximo de bienestar y eficiencia. La figura clave de este movimiento es Alexander Kjerulf, el primer Chief Happiness Officer ( CHO) del mundo.
A través de su consultora Woohoo inc. y su trabajo con gigantes como LEGO e IKEA, Kjerulf ha demostrado que la felicidad laboral no es una utopía romántica, sino un modelo de gestión basado en resultados.
A diferencia de la satisfacción laboral -que suele ser una evaluación racional sobre el sueldo o los beneficios-, la alegría en el trabajo es una experiencia emocional activa: es sentir que lo que hacemos tiene sentido y disfrutar el proceso mientras ocurre. Adoptar esta filosofía no solo mejora el clima interno, sino que transforma la cultura organizacional en un activo económico estratégico.
CHO: "La hora feliz es de 9 a 17"
En su libro "Happy Hour Is 9 to 5", el experto sostiene que un CHO debe enfocarse en dos pilares fundamentales:
- Lograr que los empleados alcancen resultados significativos.
- Fomentar relaciones humanas genuinas.
Cuando estos dos factores convergen, el ausentismo cae y la creatividad se dispara, demostrando que la felicidad es, en última instancia, el mejor negocio.
5 consejos para ser tu propio CHO y alcanzar la alegría laboral
- Enfocarse en resultados con propósito: no hay mayor motivador que sentir que el trabajo propio importa. Identificar cómo tus tareas diarias impactan en el objetivo final de la empresa transforma la rutina en una misión con sentido.
- Fomentar la conexión social: el aislamiento es el enemigo de la innovación. Construir vínculos de confianza y momentos de charla informal con los colegas fortalece el tejido emocional del equipo y facilita la resolución de conflictos.
- Celebrar las pequeñas victorias: el cerebro se nutre de los logros. Reconocer y validar los avances cotidianos, tanto propios como ajenos, genera un ciclo de retroalimentación positiva que mantiene la moral alta incluso en tiempos de crisis.
- Promover la autonomía y el aprendizaje: el método danés valora la capacidad de decidir. Sentir que uno tiene control sobre sus procesos y espacio para aprender nuevas habilidades es vital para evitar el estancamiento profesional.
- Respetar el equilibrio vida-trabajo: un verdadero CHO sabe que el rendimiento óptimo requiere desconexión. Establecer límites claros garantiza que el tiempo de descanso sea efectivo, permitiendo regresar a las tareas con energía renovada y mente clara.