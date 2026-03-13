Más de 50 millones de árboles plantados y 30.000 mujeres movilizadas le hicieron ganar el Nobel de la Paz

Lo más impactante de su obra fue la movilización social que generó. El Green Belt Movement involucró directamente a más de 30.000 mujeres, quienes encontraron en la plantación de árboles una fuente de ingresos, autonomía y liderazgo comunitario. Estas mujeres no solo cultivaban la tierra, cultivaban el poder de decidir sobre su futuro, de cuidar de sus familias y, al mismo tiempo, de proteger el entorno natural.

Wangari Maathai (2)

El legado de Wangari Maathai

El impacto de Maathai trascendió la plantación de árboles. Su lucha incluyó la defensa de los derechos humanos y la democracia en un país donde estas causas eran constantemente desafiadas. En palabras del Comité Nobel, se le otorgó el premio “por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz”, reconociendo que la paz y la sostenibilidad ambiental están intrínsecamente conectadas. Su legado demuestra que proteger el medioambiente es también un acto de justicia social y que las acciones locales, bien organizadas, pueden tener resonancia global.

Hoy, los cinturones verdes que Wangari Maathai ayudó a crear no son solo un recordatorio de su visión, sino una prueba tangible de que la naturaleza y la sociedad pueden crecer juntas. Más de 50 millones de árboles y 30.000 mujeres transformadas son cifras que hablan de perseverancia, liderazgo y esperanza. Su historia enseña que un solo individuo puede movilizar comunidades enteras y, a través de la acción colectiva, cambiar la historia de un país y del mundo.