Ni azúcar ni comida rápida: el peor alimento para el hígado según la dieta Keto

El famoso quiropráctico detalló que "estos alimentos se atascan en el hígado” mencionando que los aceites de semillas son altamente procesados, contienen residuos de hexano (un químico presente en la nafta) y pueden provocar inflamación, fibrosis e incluso acumularse en el cerebro y el sistema nervioso. Según Berg, el cuerpo tarda entre uno y dos años en eliminarlos por completo.

Qué aceites son buenos para el hígado según la dieta Keto

Berg hizo hincapié en el procesamiento de estos aceites: “Toman la soja y el maíz, les añaden químicos para extraer el aceite y luego aplican altas temperaturas para eliminar impurezas”. Como alternativa, recomendó usar:

Aceite de oliva.

Aceite de coco.

Manteca o grasa.

Es importante saber que, según informa el propio sitio web, Berg es quiropráctico, no médico ni nutricionista. Su página aclara: “El Dr. Eric Berg DC no es médico. Él es un quiropráctico. El Dr. Berg y Dr. Berg Nutritionals no diagnostican ni tratan ninguna enfermedad o condición médica”. A su vez recomienda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en la dieta.

La ciencia cuestiona lo expuesto por Berg

El sitio Mayo Clinic explica que la cicatrización del hígado, conocida como cirrosis, suele deberse a infecciones como la hepatitis o al consumo excesivo de alcohol. Según este portal, “cada vez que el hígado se lesiona -por consumo de alcohol o una infección- intenta repararse. En el proceso, se forma tejido cicatricial”.

Además, los expertos de Mayo Clinic coinciden en que las grasas saturadas, como las de la mantequilla o el aceite de coco, pueden ser más dañinas para el hígado que las insaturadas, como las de los aceites de semillas. En este aspecto WebMD advierte que el azúcar, al contrario de lo que sugiere Berg, es un factor de riesgo conocido para la inflamación hepática.

Los aceites de semillas seguirán siendo tema de debate. La Clínica Cleveland señaló que “tienen altos niveles de grasas omega-6, que pueden provocar inflamación, y se utilizan sobre todo para elaborar alimentos procesados y ultraprocesados, que causan inflamación en el organismo”. Sin embargo, investigaciones sugieren que algunos aceites vegetales, como el de colza, podrían incluso proteger contra enfermedades hepáticas en lugar de contribuir a ellas.

Más allá de la controversia, los especialistas coinciden en recomendar una dieta equilibrada con alimentos naturales y evitar los ultraprocesados. Y que siempre es primordial consultar a un profesional de la salud.