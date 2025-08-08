Consejos para evitar el picoteo
Consejos para evitar el picoteo, según Alberto Cormillot. Imagen: Pexels

Son muchas las personas que no pueden evitar picar cualquier snack entre horas, hábito que impide bajar de peso y propicia un patrón de alimentación poco saludable. A continuación, compartimos algunos recursos útiles que expone el doctor Alberto Cormillot para frenar el picoteo, y establecer una alimentación más consciente y saludable.

Consejos de alimentación de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot, médico argentino especializado en nutrición y obesidad, afirma que el picoteo es uno de los hábitos que impide bajar de peso. Cuando hablamos de "picoteo" hacemos referencia a la costumbre de comer alimentos calóricos entre comidas, de forma casi automática y sin sentarse a la mesa.

Algunos de los alimentos más típicos son las frituras, panificados, snack procesados, salsas o aderezos, entre otros. Estos alimentos, a menudo llamados "comida chatarra" o "ultraprocesados", pueden contribuir al aumento de peso o a problemas de salud a largo plazo.

snacks
La comida chatarra a menudo carece de valor nutricional. Imagen: Pixabay

Según un artículo de Cormillot, una de las claves para controlar el picoteo es revisar la distribución de tus comidas, "entre una ingesta y otra deberían pasar entre una hora, hora y media como mínimo y tres horas como máximo". Esta frecuencia es pertinente para realizar las cuatro comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de dos colaciones, a media mañana y a media tarde.

Beneficios de una alimentación con buena distribución

  • Llegas con menos hambre a la próxima comida.
  • Disminuyes el tamaño de las porciones.
  • Seleccionas mejor los alimentos.
  • Controla el picoteo, que suele ser consecuencia de una distribución de alimentos deficiente.

Cabe destacar que al distribuir las comidas, y agregar colaciones puede ser la clave para evitar el picoteo. Obviamente, es importante que las colaciones sean alimentos saludables y que aporten saciedad, como pueden ser galletas integrales, frutas, yogur, jamón, queso, huevo, frutos secos, y demás.

vaso de agua
Los nutricionistas recomiendan un consumo diario de entre 1.5 y 2 litros de agua. Imagen: archivo

Otro punto importante es incorporar agua e infusiones durante toda la jornada. La hidratación adecuada puede ayudar a reducir el picoteo, ya que la sed a veces se confunde con el hambre. Beber agua entre comidas y elegir alimentos ricos en agua puede ayudar a mantenerse hidratado y reducir los antojos de snacks poco saludables.

