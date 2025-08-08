snacks La comida chatarra a menudo carece de valor nutricional. Imagen: Pixabay

Según un artículo de Cormillot, una de las claves para controlar el picoteo es revisar la distribución de tus comidas, "entre una ingesta y otra deberían pasar entre una hora, hora y media como mínimo y tres horas como máximo". Esta frecuencia es pertinente para realizar las cuatro comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de dos colaciones, a media mañana y a media tarde.

Beneficios de una alimentación con buena distribución

Llegas con menos hambre a la próxima comida.

Disminuyes el tamaño de las porciones.

Seleccionas mejor los alimentos.

Controla el picoteo, que suele ser consecuencia de una distribución de alimentos deficiente.

Cabe destacar que al distribuir las comidas, y agregar colaciones puede ser la clave para evitar el picoteo. Obviamente, es importante que las colaciones sean alimentos saludables y que aporten saciedad, como pueden ser galletas integrales, frutas, yogur, jamón, queso, huevo, frutos secos, y demás.

vaso de agua Los nutricionistas recomiendan un consumo diario de entre 1.5 y 2 litros de agua. Imagen: archivo

Otro punto importante es incorporar agua e infusiones durante toda la jornada. La hidratación adecuada puede ayudar a reducir el picoteo, ya que la sed a veces se confunde con el hambre. Beber agua entre comidas y elegir alimentos ricos en agua puede ayudar a mantenerse hidratado y reducir los antojos de snacks poco saludables.