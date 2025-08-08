snacks
La comida chatarra a menudo carece de valor nutricional. Imagen: Pixabay
Según un artículo de Cormillot, una de las claves para controlar el picoteo es revisar la distribución de tus comidas, "entre una ingesta y otra deberían pasar entre una hora, hora y media como mínimo y tres horas como máximo". Esta frecuencia es pertinente para realizar las cuatro comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de dos colaciones, a media mañana y a media tarde.
Beneficios de una alimentación con buena distribución
- Llegas con menos hambre a la próxima comida.
- Disminuyes el tamaño de las porciones.
- Seleccionas mejor los alimentos.
- Controla el picoteo, que suele ser consecuencia de una distribución de alimentos deficiente.
Cabe destacar que al distribuir las comidas, y agregar colaciones puede ser la clave para evitar el picoteo. Obviamente, es importante que las colaciones sean alimentos saludables y que aporten saciedad, como pueden ser galletas integrales, frutas, yogur, jamón, queso, huevo, frutos secos, y demás.
vaso de agua
Los nutricionistas recomiendan un consumo diario de entre 1.5 y 2 litros de agua. Imagen: archivo
Otro punto importante es incorporar agua e infusiones durante toda la jornada. La hidratación adecuada puede ayudar a reducir el picoteo, ya que la sed a veces se confunde con el hambre. Beber agua entre comidas y elegir alimentos ricos en agua puede ayudar a mantenerse hidratado y reducir los antojos de snacks poco saludables.