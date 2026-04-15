Ni amor, ni alegría: qué significa que tu perro te salte encima y por qué puede ser negativo

Sin embargo, cuando el salto es constante y brusco, deja de ser un saludo para convertirse en una señal de ansiedad y falta de control de impulsos. Es decir ,el perro no sabe controlar la emoción de tu llegada.

En muchos casos, esta conducta es un síntoma de ansiedad por separación. La mascota entra en un estado de hiperactividad al verte porque su nivel de estrés ha acumulado un pico insostenible durante tu ausencia.

Cuando tu perro salta, lo que hace es intentar descargar esa energía que quedó acumulada, lo cual genera un círculo vicioso de excitación negativa.

perro, mascota Este comportamiento puede provocar accidentes con niños, por lo que es mejor controlarlo.

Si acaricias a tu perro mientras salta, le estás confirmando que el estado de descontrol es el camino para obtener tu atención. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es hacerte el desentendido.

Un perro que no sabe controlar sus impulsos puede provocar ccidentes con niños, ancianos o personas que no están acostumbradas a los animales.

Cómo evitar que tu perro te salte encima al estar en casa

Contrario a lo que muchos creen, ignorar al perro completamente puede generar más ansiedad y estrés, porque él solo quiere saludar. La idea es enseñarle una nueva manera de recibirte, donde la atención se centra en que espere en un lugar específico.

En concreto, los pasos que debes seguir son los que se muestran a continuación: