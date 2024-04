Newcom: el deporte que se impone entre las personas mayores en Mendoza

Newcom entrenamiento1.jpeg El newcom consiste en atrapar y lanzar la pelota por arriba de la red con la misma cantidad de jugadores que el vóley. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Entre los objetivos del newcom, además de fomentar la actividad física, está el de la integración social al posibilitar un espacio de recreación para las personas mayores. Pero ahora, muchos de los jugadores y las jugadoras de Mendoza quieren también competir.

Se estima que más de un millar de equipos de newcom existen en Argentina, y los instructores de este deporte advierten que el "boom" por practicarlo se desató en este último tiempo. De hecho, ante la demanda de vecinos y vecinas mayores de 60 años, en cada municipio podemos encontrar al menos un equipo activo. La mayoría lo practica en espacios municipales y de forma gratuita, o con una cuota social baja, ya que casi no hay clubes que ofrezcan esta actividad física.

Los amantes de este deporte en Mendoza están organizados. Desde el año pasado cuentan con una Secretaría Provincial de Newcom con representantes de cada departamento, y recientemente presentaron un proyecto en la Legislatura provincial para que sea declarado de interés y logre el apoyo de las áreas gubernamentales para su óptimo desarrollo y evolución.

El newcom no quiere ser visto como "una adaptación del vóley"

Con más de 500 jugadores y jugadoras en toda la provincia y presencia en todos los departamentos, los "profes" y alumnos de newcom buscan ahora que se reconozca como deporte, "ya que no es una adaptación del vóley, tiene sus propias reglas", aclaró de entrada Fernanda Petrelli, ex voleibolista que entrena newcom en el departamento de Maipú.

De este modo, lo que se pretende es que el newcom "tenga una partida presupuestaria para apoyar a los equipos en las competencias locales y en los viajes cuando representan a Mendoza en torneos nacionales e internacionales". Es que esto ya está ocurriendo con equipos mendocinos que compiten en diferentes torneos y viajan a otras provincias donde este deporte está más avanzado que aquí.

WhatsApp Image 2024-04-05 at 20.42.10.jpeg Hay equipos de newcom en los 18 departamentos de Mendoza. Los del Sur provincial son los que más jugadores y jugadoras tienen. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Por ejemplo, para el Nacional que se hará del 17 al 19 de mayo en Comodoro Rivadavia, la provincia de Mendoza obtuvo una plaza en la competencia por primera vez. "Estamos juntando fondos para poder viajar, desde Comodoro nos han dado el alojamiento gratuito porque quieren que vayamos, que Mendoza esté presente", anunció la "profe" Petrelli. Y subrayó que "lo que te da la competencia es también la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares, otros equipos, más personas que comparten la misma pasión; así como las ganas de superarte, de aprender".

La historia del newcom es larga y persiste en su país de origen así como en la mayoría de los países europeos. "Se empezó a practicar en Argentina en el 2008 gracias a los Juegos Evita, adonde desembarcó como deporte para el adulto mayor. Pero sin embargo existe en el mundo desde hace más de un siglo, fue creado en 1885 en Estados Unidos; así que tiene su trayectoria y ahora recibe una gran aceptación en nuestro país y, particularmente, en nuestra provincia", relató Fernanda Petrelli.

Los municipios empiezan a responder la alta demanda

Fernanda Petrelli tiene 45 años, es ex jugadora de vóley, profesora de Educación Física y diplomada en deporte adaptado. Empezó hace tres años dando clases de newcom a dos personas en Maipú, con apoyo de la Municipalidad. Hoy tiene más de 50 alumnos, desde los 35 a los 77 años "que es la alumna más grande que tengo", comenta, e informa que entrenan en el Club Giol, en el polideportivo Eva Perón de Luzuriaga y en el Ribosqui.

Al ver el auge de este deporte y la cantidad de gente que quiere practicarlo, los municipios colaboran con los materiales (pelotas, redes, canchas), brindan las instalaciones públicas, los profesores, a veces las camisetas para competir, colaboran para los viajes a través de subsidios o permitiéndoles a los equipos hacer acciones para recaudar fondos.

A fines del año pasado, por ejemplo, recientemente en Santa Rosa se congregaron más de 200 jugadores de todo el país en un torneo nacional organizado por la categoría +60 de ese departamento del Este, Federación Nacional de Adulto Mayor (FANAM) de newcom y el área de Deporte y Turismo del municipio.

Newcom equipo de Santa Rosa.jpeg La camaradería entre los equipos se destaca en cada torneo de newcom. Los jugadores disfrutan viajar y conocer gente de este deporte. Gentileza Municipalidad de Santa Rosa

Algo similar ocurrió en Malargüe a fines del año pasado adonde arribaron equipos de todo el país e incluso de Chile. Y en ese mismo departamento sureño se implementó este verano un torneo de "newcom beach".

"Ha crecido enormemente el newcom", confirmó Petrelli. Y destacó la formación de una Secretaría Provincial de Newcom, integrada por delegados de todas las comunas "porque en la actualidad todos los departamentos de Mendoza tienen al menos uno, dos o tres equipos, y queremos avanzar, darle más fuerza y representatividad a este deporte".

Newcom profesora Fernanda Petrelli.jpeg Fernanda Petrelli jugó mucho tiempo al vóley y ahora entrena a equipos de newcom en Maipú. Es "profe" de Educación Física, con especialidad en deporte adaptado. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Así que, después de la experiencia de la Liga provincial que armaron el año pasado y este año tendrá sus ligas regionales, le suman el desafío de "trabajar con el tema de la Federación para federar a los equipos y que no sea sólo recreativo sino también competitivo", anunció la instructora. Y se quejó porque desde FeVA (Federación de Vóleibol Argentino) "no nos dan mucha bola".

Petrelli también reconoció que "cuesta mucho que los adultos comprendan la modalidad de competencia al federarse, muchos de ellos jamás habían practicado un deporte".

Por otra parte, explicó que la intención del proyecto legislativo que presentaron es porque "solamente se nos tiene en cuenta cuando se hacen los Juegos Sanmartinianos (ex Juegos Evita) ya que está incluida la parte de adultos mayores ahí; pero fuera de eso, nada".

El newcom: un lugar que da sentido de pertenencia

Entre quienes practican el newcom hay personas que jamás en sus vidas habían hecho algún deporte. Un alto porcentaje de jugadores proviene del vóley, y hay gente que se acerca para cuidar su salud. Es que este ejercicio está destinado sobre todo al adulto mayor ya que no pone en riesgo la integridad física de la persona, es difícil lesionarse y permite una adaptabilidad del ritmo según quienes lo estén jugando.

"Las personas mayores encuentran en el newcom un lugar donde los hace sentir capaces de hacer una actividad física que cuando eran más jóvenes no las han hecho", afirmó la "profe" Petrelli basándose en su experiencia. Y describió al deporte como "muy dinámico, muy adaptativo", resaltando sus bondades: "Es más beneficioso para categorías +60 o +70, ya que no corren riesgo de lesiones, no hay impacto, se lanza la pelota hacia el otro lado con las dos manos, los varones no pueden saltar sino solo las chicas; se juega mixto también. Es muy divertido".

Asimismo, la ex jugadora de vóley reconoció que "el voleibolista un poco se resiste a practicarlo porque cree que es más lento, pero no es tan así".

Newcom equipo.jpeg Unas 50 personas mayores entrenan al menos tres veces por semana en el Ribosqui y otros polideportivos de Maipú. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En estos 3 años que lleva entrenando newcom, Petrelli consideró que sus alumnos y alumnas "encuentran en la cancha el sentido de equipo, de pertenencia, de formar parte de un grupo que les da la posibilidad de compartir experiencias".

Y fue más allá al comentar: "Ya no hay pastillas o dolores corporales para muchos de quienes se suman al newcom. Te comentan que dejaron la pastilla para dormir o calmantes, que ya no les duele el cuerpo como antes, te alientan a no suspender por nada los entrenamientos, si fuera por ellos lo practicarían todos los días". De ahí que Fernanda confesó que su mayor satisfacción "es ver cómo van mejorando su calidad de vida".

Ciudad tiene su propia Escuela de Newcom

Después de una exitosa prueba piloto el año pasado, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza lanzó esta semana su Escuela de Newcom con el objetivo de ir formando un semillero de jugadores y jugadoras en competencia. Por el momento será sólo en modalidad de deporte recreativo.

La actividad es gratuita y está destinada a las categorías +40, +50, +60 y +70. En el Gimnasio Municipal N°3 (Ayacucho 349, Ciudad) se ofrecerán los entrenamientos, los viernes de 18.30 a 20 y los sábados de 9 a 10.30. Quienes deseen formar parte de esta Escuela de Newcom, deben acercarse al Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (Edificio Municipal, 9 de Julio 500, 3° piso, Ala Oeste) de lunes a viernes de 8.30 a 13.30. También pueden llamar al 4495362 o al 4495296, o bien escribir por WhatsApp al 2614684535.

El municipio capitalino destacó, entre los beneficios saludables del newcom como deporte recreativo, que "favorece la relajación y disminuye la ansiedad; mejora la circulación, la respiración, la digestión y el metabolismo; estimula la concentración, la memoria y el aprendizaje; fortalece los huesos, los músculos, el sistema inmunológico, la motricidad, el equilibrio y el tono muscular".

newcom.jpg La Ciudad de Mendoza propone una Escuela de Newcom como semillero para formar jugadores y jugadoras.

"Te diría que el newcom nace primero y después se adaptó al vóley, no al revés", confió Andrea Villarroel, coordinadora del área de Personas Mayores de la Capital. Y sobre esta propuesta nueva que brindan a sus vecinos y vecinas, manifestó que "queremos enseñar este deporte que la gente nos venía pidiendo".

Villarroel contó que la prueba piloto del año pasado alcanzó unos 50 inscriptos. "Empezamos en la Federación de Box y tuvimos que sumar más espacios como el Gimnasio N° 3 y el Gimnasio N° 2", reflejó la funcionaria esta alta demanda que tiene el newcom también en la capital mendocina.

Como un valor agregado, dijo que la profesora que está a cargo de los entrenamientos, Corina Urquieta, "es técnica de Newcom y además es una adulta mayor, se ofreció a entrenar a la gente de manera voluntaria porque ama este deporte y sabe lo bien que le hace a gente de la edad de ella".

Y consideró que lo más importante que ofrece esta actividad es la sociabilización: "Las personas mayores quieren sociabilizar, compartir con sus pares, sentirse revitalizados; esto es súper valioso y es lo que les da el newcom".

La experiencia de este deporte, en primera persona

Beatriz "la Turca" Gianolini tiene 64 años, ama los deportes y toda su vida practicó vóley. Lo sigue haciendo, y de forma competitiva representando al equipo Unidas en la categoría Máster de la Federación Mendocina de Vóley. Sin embargo, hace dos años se enteró de la existencia del newcom y le generó curiosidad.

"Quise experimentarlo, es muy parecido al vóley con seis jugadores en la cancha cumpliendo las mismas posiciones que el vóley, pero la diferencia es que la pelota se ataja y se lanza sobre la red", describe la Turca y aporta que "se puede jugar mixto -con no más de 3 hombres por equipo-, o femenino y masculino".

Newcom Beatriz Gianolini.jpeg Beatriz Gianolini, conocida como "la Turca", se define una persona inquieta. Compite en el vóleibol federado de Mendoza y también en newcom. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

"La verdad que este deporte que sumé a mi vida me hace feliz, estoy agradecida de haber conocido el newcom porque aparte de mantenerme activa, sociabilizo con gente de mi edad, podemos intercambiarnos de equipo y así conocer a más gente, y al llevarlo a nivel competitivo es mucho más placentero porque también nos permite conocer ciudades con los viajes".