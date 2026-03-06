Neurociencia: si sos pesimista eres una persona mucho más desarrollada creativamente que cualquier otro

persona pesimista (1) ¿Te has preguntado si tiendes a ver el vaso medio lleno o medio vacío con el objetivo de conocerte un poco más y saber si eres más bien optimista o pesimista?

Sostienen que quienes suelen anticipar problemas o resultados negativos suelen analizar más variables, pensar en distintos escenarios y evaluar posibles consecuencias. Este tipo de pensamiento, lejos de ser un defecto, puede estimular la creatividad y la capacidad de resolver problemas complejos.

Desde el punto de vista neurológico, el cerebro de una persona pesimista suele mantenerse en estado de alerta ante posibles riesgos o errores. Esto activa áreas cerebrales vinculadas con el razonamiento, la planificación y la generación de ideas alternativas.

Este proceso mental hace que las personas pesimistas se acostumbren a cuestionar lo evidente y buscar nuevas soluciones. Por esa razón, muchos creen que este rasgo puede favorecer la creatividad, ya que obliga al cerebro a imaginar diferentes posibilidades antes de tomar decisiones.

Pensamiento crítico y creatividad

Embed - “¿Por qué sos tan negativo?: el PESIMISTA vs el OPTIMISTA inteligente” Diversos análisis muestran las diferencias cerebrales entre las personas pesimistas y el resto.

El pesimismo moderado también está relacionado con lo que los psicólogos llaman “pensamiento crítico”. Las personas con esta tendencia suelen analizar con mayor detenimiento los problemas y evitar conclusiones apresuradas.

Esto puede traducirse en una ventaja en campos donde la creatividad y la resolución de problemas son esenciales, como el arte, la escritura, la investigación o el diseño. De hecho, quienes cuestionan más la realidad que los rodea suelen desarrollar una mayor capacidad para crear ideas originales o encontrar soluciones innovadoras.

Sin embargo, es importante recalcar que el pesimismo extremo puede afectar la salud emocional y el bienestar a pesar de tener un cierto grado de pensamiento crítico para analizar situaciones con mayor profundidad. Por eso, es de vital importancia intentar llevar un equilibrio figurativo entre estas dos formas de encarar la vida.