Netflix: cómo pedir la devolución de la percepción del 30% por dólar tarjeta

Ya está habilitado el reintegro del 30% por dólar tarjeta para aquellas personas que hayan abonado Netflix correspondiente a todo el 2025. El trámite se realiza completamente online.
Este proceso fue habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y es importante aclarar que esta devolución es para quienes hayan realizado el pago con tarjeta en dólares.
Esta devolución de percepciones puede ser solicitada por los siguientes usuarios:
- Personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales.
- Contribuyentes inscriptos solo en Ganancias, pero no en Bienes Personales, siempre que las percepciones correspondan al código de devolución habilitado.
- Trabajadores en relación de dependencia o autónomos que hayan sufrido estas percepciones y cumplan las condiciones.
Antes de comenzar el trámite, es importante verificar que los datos básicos estén correctamente cargados en el sistema. Además, ARCA exige contar con CUIT, Clave Fiscal con nivel de seguridad suficiente, Domicilio Fiscal Electrónico activo y una CBU declarada para poder realizar el depósito del dinero.
La devolución de percepciones no se presenta de una sola vez por todo el año. Es decir que este procedimiento se realiza mes por mes, lo que implica que quienes tuvieron consumos durante todo 2025 deberán cargar doce solicitudes distintas, una por cada período fiscal.
Paso a paso:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior.
- Verificar que esté habilitado el servicio “Devolución de percepciones”. Si no lo está, activarlo en la sección “Mis servicios”. Dentro de ese servicio podrán visualizar y seleccionar las percepciones del período mensual que fueron realizadas y se encuentran informadas por el agente de percepción.
- Generar una nueva solicitud, seleccionando el período (año y mes) por el cual se pide el reintegro.
- Marcar las percepciones a devolver y presentar el formulario.
- Aceptar la declaración jurada y descargar el comprobante de presentación.
¿Qué valores tienen los planes de Netflix en la actualidad?
Según la página de Netflix, los precios actuales son los siguientes:
-
Básico: ARS 7199 al mes
Estándar: ARS 11 999 al mes
-
Agrega 1 miembro extra por ARS 4299 al mes
-
-
Premium: ARS 15 999 al mes
-
Agrega hasta 2 miembros extras por ARS 4299 al mes (cada uno)
-
En Argentina, se aplican los siguientes impuestos a los clientes de Netflix:
- Impuesto al valor agregado (IVA) del 21 %
- Impuesto por Resolución 5450/2023 del 30 %