La Navidad en Pandemia se verá afectada en todo el mundo. Así como hay países que limitarán las reuniones a seis personas, otros ni siquiera permitirán que la reunión con no convivientes. En Argentina y en particular en Mendoza, el coronavirus parece habernos dado un respiro y es por ello que habrá festejos tanto de Navidad como de Año Nuevo. Ahora bien, no debemos olvidar que sigue habiendo transmisión comunitaria del virus.