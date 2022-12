Navidad 2022 en Mendoza: cómo ahorrar en las compras para las fiestas

Es por eso que en esta nota te dejamos una serie de recomendaciones, al menos seis, que hay que tener en cuenta para las compras navideñas.

Hay muchas expectativas por las compras de Navidad.

La Dirección de Defensa del Consumidor dio a conocer las recomendaciones qué hay que tener en cuenta al realizar las compras navideñas para cuidar la economía familiar.

Cómo ahorrar en las compras para la Navidad 2022

Hacer una lista de regalos y artículos que necesito

Definir un presupuesto

Utilizar sitios y dispositivos seguros

Leer las reseñas

Comprar en grandes tiendas

Revisar las políticas de cambio y seguros

Navidad 2022: Hacer una lista de regalos y artículos que necesito

Escribí para quién es el regalo en orden de prioridad. Buscá información entre varios comercios tanto en compras presenciales como por internet para verificar precio, calidad, medios de pagos y financiamiento.

Navidad 2022: Definir un presupuesto

Este punto te ayudará a no gastar de más, si no que, al contrario, tendrás un límite de compra para no excederte. También es importante comparar el precio de los regalos en diferentes sitios o marcas, tomando en cuenta el precio de los envíos y promociones que pueden llegar a tener para evitar gastar de más.

Navidad 2022: Utilizar sitios y dispositivos seguros

Antes de realizar compras por internet, asegurate de utilizar dispositivos seguros, es decir, computadora o teléfono de uso personal, nunca público, además de buscar los sitios oficiales de las tiendas o marcas. Esto es muy importante para evitar estafas o ser víctima de un robo de datos bancarios y personales. Otro cuidado a considerar es chequear si la tienda o marca cuenta con redes sociales oficiales que comprueben que son seguros.

Navidad 2022: Leer las reseñas

Las reseñas son una de las medidas para comprobar que un sitio de internet es seguro, así como para comprobar la calidad de los productos. Generalmente, un sitio web que no tiene reseñas carece de credibilidad. También, si las reseñas son pocas o tienen cinco estrellas sin comentarios, es una señal de que probablemente estas sean falsas. Incluso las mejores marcas son incapaces de complacer a todos los clientes, por lo que un balance de buenas y malas reseñas sugiere mayor credibilidad.

Navidad 2022: Comprar en grandes tiendas

Si realizarás varias compras de última hora, lo ideal es ir a un negocio físico, porque es probable que estas ofertas sean la mejor opción para buscar lo que necesitas. Incluso, existen tiendas que, a partir de montos específicos, ofrecen descuentos, regalos extras o envíos gratuitos. Cuando realizás compras navideñas de última hora por internet, uno de los grandes riesgos es que los envíos se retrasen debido a la gran demanda en estas fechas. Esta opción te permite recoger tus regalos en una tienda física, durante un día y horario específico.

Navidad 2022: Revisar las políticas de cambio y seguros

Desde el comercio tienen la obligación de informar de manera detallada y veraz como hacer la devolución del bien ante el arrepentimiento del consumidor. Para esto es fundamental guardar el ticket o factura, ya que los bienes nuevos tienen seis meses de garantía.