Nación distribuye fondos millonarios para bomberos voluntarios en plena emergencia por incendios

En medio de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, el Gobierno nacional dispuso una millonaria distribución de fondos para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa frente a emergencias y desastres de gran magnitud.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 91/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a asociaciones y cuarteles de todo el país, incluidos los de la provincia de Mendoza.
La normativa asigna más de $100.000 millones a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. Cada cuartel recibirá $94.924.971,75, que deberán destinarse a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, vehículos y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil, así como al mantenimiento y conservación de los recursos ya existentes.
Funcionamiento y capacitación
La resolución también establece transferencias por $7.754.639.995,93 a las federaciones provinciales de bomberos voluntarios —entidades de segundo grado—, que se distribuirán en forma proporcional de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas. Los fondos se dividirán en dos tramos iguales: uno para gastos de funcionamiento y representación institucional, y otro destinado específicamente a la capacitación de bomberos voluntarios y directivos, conforme a lo previsto en la Ley N° 25.054.
Además, se asignaron $2.584 millones a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para tareas de fiscalización y control, capacitación, formación de instructores, diseño de cursos, gastos administrativos y el otorgamiento de subsidios extraordinarios ante emergencias, entre otros destinos contemplados en la legislación vigente.
El texto oficial subraya que los pagos se realizarán de manera escalonada, en función de la disponibilidad de fondos en la cuenta recaudadora del Banco Nación y del cumplimiento de las obligaciones administrativas y de rendición de cuentas por parte de cada entidad. Las asociaciones que registren irregularidades o incumplimientos quedarán suspendidas como beneficiarias hasta regularizar su situación, sin perjuicio de eventuales acciones legales.
La resolución, además, mantiene la exención del pago de impuestos nacionales y derechos aduaneros para la importación de equipamiento destinado a los cuerpos de bomberos voluntarios.
Impacto en Mendoza
En el caso de Mendoza, la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirá $44.270.066,58 para gastos de financiamiento y un monto idéntico para capacitación.
En tanto, los cuarteles de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Libertador General San Martín, Luján de Cuyo, Maipú, Salto de las Rosas, Tunuyán, Villa Atuel y Ciudad de Mendoza percibirán $94.924.971,75 cada uno, con el objetivo de fortalecer su equipamiento y capacidad operativa.