Nación distribuye fondos millonarios para bomberos voluntarios en plena emergencia por incendios

incendio maipu bomberos Algunos cuarteles de Mendoza recibirán casi 100 millones para equipamiento. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Funcionamiento y capacitación

La resolución también establece transferencias por $7.754.639.995,93 a las federaciones provinciales de bomberos voluntarios —entidades de segundo grado—, que se distribuirán en forma proporcional de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas. Los fondos se dividirán en dos tramos iguales: uno para gastos de funcionamiento y representación institucional, y otro destinado específicamente a la capacitación de bomberos voluntarios y directivos, conforme a lo previsto en la Ley N° 25.054.

Además, se asignaron $2.584 millones a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para tareas de fiscalización y control, capacitación, formación de instructores, diseño de cursos, gastos administrativos y el otorgamiento de subsidios extraordinarios ante emergencias, entre otros destinos contemplados en la legislación vigente.

El texto oficial subraya que los pagos se realizarán de manera escalonada, en función de la disponibilidad de fondos en la cuenta recaudadora del Banco Nación y del cumplimiento de las obligaciones administrativas y de rendición de cuentas por parte de cada entidad. Las asociaciones que registren irregularidades o incumplimientos quedarán suspendidas como beneficiarias hasta regularizar su situación, sin perjuicio de eventuales acciones legales.

La resolución, además, mantiene la exención del pago de impuestos nacionales y derechos aduaneros para la importación de equipamiento destinado a los cuerpos de bomberos voluntarios.

Impacto en Mendoza

En el caso de Mendoza, la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirá $44.270.066,58 para gastos de financiamiento y un monto idéntico para capacitación.

En tanto, los cuarteles de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Libertador General San Martín, Luján de Cuyo, Maipú, Salto de las Rosas, Tunuyán, Villa Atuel y Ciudad de Mendoza percibirán $94.924.971,75 cada uno, con el objetivo de fortalecer su equipamiento y capacidad operativa.