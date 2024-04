Nación actualizó la planilla de colegios habilitados para el voucher educativo en Mendoza

Las escuelas Nº s232 Las Retamas y Nº P231 Kalen-Hue son las dos que entraron en el último reclamo y serán incorporadas a lo largo del día para que los padres puedan dar curso a su trámite para hacerse del subsidio que la Nación otorgará por tres meses para pagar la mitad del valor de la cuota de alumnos de colegios privados con aporte estatal.

De los 2.409.006 estudiantes que podrían acceder al voucher en el país, se han registrado solo 542.000 trámites, según el último informe de Capital Humano. El número concreto de cuántos padres pudieron completar el proceso en Mendoza no ha llegado a la DGE. En principio, ese dato no se conocerá públicamente y la información llegará a cada una de las escuelas de manera particular, trámite por trámite.