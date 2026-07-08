Nació sin piernas, tiene 12 años y sueña con viajar a un torneo de básquet: necesitan recaudar 2 millones

"Agustín es un niño muy resiliente"

Para Aldana, la fortaleza de su hijo es una de las características que más sorprende a quienes lo conocen. "Agustín es un niño muy resiliente. Sorprente, para la corta edad que tiene, que posea esa cualidad".

La mamá explicó que el deporte cambió la vida del niño porque le permitió compartir con chicos que viven experiencias similares. "El básquet le ha dado algo que tal vez en otros lugares sería complicado conseguir, como por ejemplo en la escuela. Va a una escuela primaria común y no tiene compañeros que estén en su misma situación, que su día a día sea en silla de ruedas".

"Él, en el grupo de básquet del que es parte, encontró un lugar, un grupo que no lo ve como diferente sino que es uno más. Ahí realmente se siente la verdadera empatía, que es lo que estamos buscando para él. Está con sus pares y se siente incluido".

El sueño de viajar con su equipo a La Rioja

El torneo representa mucho más que una competencia deportiva. Para Agustín sería la primera experiencia viajando junto a sus compañeros para representar al equipo.

"Para Agustín este viaje significa una posibilidad de competir, ya que es el primer deporte que él practica a nivel grupal y a nivel formato liga. Está demasiado entusiasmado. Toda esta difusión, como los streaming, lo hemos hecho para que él pueda conseguir este sueño de viajar".

Una colecta para reunir 2 millones de pesos

El principal obstáculo para concretar el viaje es el costo del transporte. "El costo del viaje es alto, en el sentido de que las tráfics no pueden salir de la provincia, entonces nosotros tenemos que conseguir movilidad por nuestros propios medios. Por eso estamos tratando de recibir donaciones y rifar números para solventar los gastos que conlleva el viaje. Y es doble, porque también necesitamos un transporte para la silla, su herramienta para practicar el deporte".

La familia explicó que el presupuesto contempla distintos gastos vinculados al traslado del equipo y de las sillas de ruedas. "Con respecto al gasto se hace cuesta arriba porque tenemos que pensar en el transporte, que es de 2 millones, sino también otro costo para el transporte de las sillas de rueda, gastos de árbitros. Estamos en la recta final, sabemos que lo vamos a lograr pero aún necesitamos un último empujoncito".

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias aldana257.divino.mp, además de participar de la rifa organizada para recaudar fondos.

"Más allá de la venta de números, mucha gente ha colaborado con lo que ha podido. También hay personas que nos han entregado 20 mil pesos y no han querido el número, lo han hecho solo por la causa. Todo se agradece".

"Si viaja con el equipo, se sentiría como un profesional"

Aldana asegura que su hijo inspira a quienes lo rodean por su actitud frente a cada desafío. "Agustín nos ha enseñado, con su actitud y su voluntad inquebrantable, sobre la resiliencia. La gente nos dice que él es un ejemplo, porque siempre le pone el pecho a todo: cuando tiene que entrenar o ejercitarse lo hace de corazón y es parte de su identidad".

"Si Agustín da este gran paso, que sería el primer viaje que hace con el equipo, se sentiría como un profesional porque a él le encanta el deporte. Es fanático de Messi, su sueño es conocerlo, que él le mande un saludo, porque también le gusta el fútbol", cerró Aldana.