"Que tristeza más grande enterarme de esta noticia, no puedo creerlo Richard! Fue un honor trabajar con vos, pero mucho más ser tu amigo. Buen viaje " viejito lindo" y gracias por todo! QEPD", expresó Gonzalo Titito Fernández, periodista deportivo de radio Nihuil y compañero de trabajo de Ricardo en Canal 7.

"Que triste noticia saber que falleció nuestro querido Ricardo Mur. Cuando comencé en Canal 7, y me tomaba hasta 3 colectivos para llegar y volver a mi casa, era él quien me llevaba hasta mi casa. Yo en su momento no lo podía creer que el mismísimo Ricardo Mur, el de la tele, el que veía desde chiquita me llevaba y me daba consejos de periodismo. Gracias por esos consejos Richard fue un placer trabajar con vos!!! Un beso y abrazo al cielo!", dijo Sofía Fernández, periodista de Canal 7.

"Hace 3 años le deseaba suerte en su retiro. Me llamó hace unas semanas para pedirme un teléfono y contarme que volvía a la radio. Casi 30 años de cruzarnos en esta profesión. Me guardo las muchas anécdotas que contabas y tu risa alegre. Fuerza para tu familia", reza el mensaje de Paola Piquer, gerente editorial de Grupo América.

"Amigo Ricardo Mur No puedo entender tu partida. Tengo el corazón destruido. Estabas tan feliz haciendo radio nuevamente. Extrañaré los almuerzos y las charlas llenas de anécdotas. Un abrazo a tu familia, mí familia también. Hasta siempre amigo querido!", escribió conmovido el colega Antonio Ginart.

"Qué tristeza se nos fue un gran amigo y compañero de trabajo Ricardo Mur, y hace un par de días estuvimos hablando", escribió sorprendido por la noticia Marcelo Mala, camarógrafo de Canal 9.

"¡Qué pena Ricardo! Me contaron que estabas feliz de regresar a la radio. Abrazo enorme para tu familia de la que estabas tan orgulloso", escribió Celia Astargo, otro ícono del periodismo de Mendoza.

"Muchas gracias por tanto Ricardo Mur! Buen viaje", expresó Silvia Margoni, ex maquilladora de Canal 7 y también compañera del periodista.