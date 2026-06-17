La Justicia de Santiago del Estero investiga las extrañas circunstancias que rodean la muerte de Daniel Oscar Quinteros (58), quien financió la construcción de una gigantesca escultura de San La Muerte en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero.
Murió el santiagueño que levantó la estatua de San La Muerte que generó polémica
Daniel Oscar Quinteros era conocido en Santiago del Estero por polémicas intervenciones en conflictos con campos. Su nombre trascendió sus pagos cuando se lo relacionó con la discutida estatua
El deceso se produjo este martes por la tarde en una vivienda del barrio Ampliación 25 de Mayo de Santiago del Estero y derivó en una serie de medidas judiciales destinadas a determinar si se trató de una muerte natural o si existieron factores externos que influyeron en el desenlace.
La justicia investiga el tema
La causa quedó bajo la órbita de la fiscal de turno, Ximena Jerez. La magistrada santiagueña ordenó una autopsia y diversas pericias complementarias. Según trascendió, el cuerpo aún no ha sido entregado a los familiares debido a que los especialistas continuaban trabajando sobre distintos elementos secuestrados en la escena.
Los primeros datos de la investigación arrojan que Quinteros sufrió una descompensación mientras estaba en una vivienda ubicada en jurisdicción de la Comisaría 56. Fuentes vinculadas al caso indicaron que una de las hipótesis iniciales apunta a un posible ataque cardíaco, aunque los investigadores buscan establecer con precisión las causas del fallecimiento.
Los peritos analizaron los objetos hallados en el lugar, los teléfonos celulares y todo aquello que pudiera aportar información sobre las horas previas a la muerte. También se dispusieron estudios sobre eventuales alimentos, bebidas o medicamentos que hubiera consumido el hombre antes del episodio fatal.
En tanto, la Policía tomó declaración a una mujer de 45 años que se encontraba junto a Quinteros al momento de la descompensación. Los investigadores consideran que su testimonio podría resultar determinante para reconstruir los hechos y esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas al fallecimiento.
Fuerte impacto por el caso en Santiago del Estero
La novedad generó un fuerte impacto en La Banda debido a la notoriedad que Quinteros había alcanzado semanas atrás. Es que él impulsó la construcción de una imagen de San La Muerte de aproximadamente 13 metros de altura en el paraje La Bajada. La estructura fue levantada en un predio donde también se comercializan terrenos y se convirtió rápidamente en un punto de interés y debate dentro de la comunidad.
Sobre San La Muerte
San La Muerte es una figura de profunda devoción popular en amplias regiones del norte argentino, el Litoral y Paraguay. Si bien no forma parte del culto oficial de la Iglesia Católica, sus seguidores suelen atribuirle favores relacionados con el trabajo, el amor, la recuperación de objetos perdidos, la protección y otras promesas personales.
Quinteros se definía públicamente como creyente católico y devoto tanto del Gauchito Gil como de San La Muerte. En entrevistas había manifestado que no veía contradicción entre ambas expresiones de fe y sostenía que creía en los milagros, la sanación y la intervención divina.
Según relató en vida, en el contexto su devoción nació hace más de tres décadas a partir de una promesa realizada por la salud de un sobrino que atravesaba una delicada enfermedad durante la infancia. Afirmaba que el niño se recuperó y que, desde entonces, decidió honrar esa promesa mediante distintas acciones vinculadas a la difusión de la figura de San La Muerte.