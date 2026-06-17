Murió el santiagueño que levantó la estatua de San La Muerte que generó polémica

Los primeros datos de la investigación arrojan que Quinteros sufrió una descompensación mientras estaba en una vivienda ubicada en jurisdicción de la Comisaría 56. Fuentes vinculadas al caso indicaron que una de las hipótesis iniciales apunta a un posible ataque cardíaco, aunque los investigadores buscan establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Los peritos analizaron los objetos hallados en el lugar, los teléfonos celulares y todo aquello que pudiera aportar información sobre las horas previas a la muerte. También se dispusieron estudios sobre eventuales alimentos, bebidas o medicamentos que hubiera consumido el hombre antes del episodio fatal.

En tanto, la Policía tomó declaración a una mujer de 45 años que se encontraba junto a Quinteros al momento de la descompensación. Los investigadores consideran que su testimonio podría resultar determinante para reconstruir los hechos y esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas al fallecimiento.

San La Muerte Daniel Oscar Quinteros, quien levantó la estatua de San La Muerte en Santiago del Estero.

Fuerte impacto por el caso en Santiago del Estero

La novedad generó un fuerte impacto en La Banda debido a la notoriedad que Quinteros había alcanzado semanas atrás. Es que él impulsó la construcción de una imagen de San La Muerte de aproximadamente 13 metros de altura en el paraje La Bajada. La estructura fue levantada en un predio donde también se comercializan terrenos y se convirtió rápidamente en un punto de interés y debate dentro de la comunidad.

Sobre San La Muerte

San La Muerte es una figura de profunda devoción popular en amplias regiones del norte argentino, el Litoral y Paraguay. Si bien no forma parte del culto oficial de la Iglesia Católica, sus seguidores suelen atribuirle favores relacionados con el trabajo, el amor, la recuperación de objetos perdidos, la protección y otras promesas personales.

Quinteros se definía públicamente como creyente católico y devoto tanto del Gauchito Gil como de San La Muerte. En entrevistas había manifestado que no veía contradicción entre ambas expresiones de fe y sostenía que creía en los milagros, la sanación y la intervención divina.

Según relató en vida, en el contexto su devoción nació hace más de tres décadas a partir de una promesa realizada por la salud de un sobrino que atravesaba una delicada enfermedad durante la infancia. Afirmaba que el niño se recuperó y que, desde entonces, decidió honrar esa promesa mediante distintas acciones vinculadas a la difusión de la figura de San La Muerte.