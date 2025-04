Muerte de bebés: pidieron prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero

Además de la enfermera, están siendo juzgados en la Cámara Séptima del Crimen otras diez personas: médicos y exautoridades del hospital y exfuncionarios públicos. La fiscalía y las querellas apuntan a Agüero como responsable de los homicidios y a los funcionarios por facilitar que los hechos sucedieran con su omisión de deberes.

Juicio bebes hospital c5n com.jpg Los bebés que murieron a causa de ser inyectados con potasio se encontraban internados en el Hospital Materno Neonatal Foto gentileza c5n.com

El acusado de más alto rango en este caso es el ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, acusado de omisión de deberes de funcionario público, a quien los fiscales pidieron que sea sentenciado a la pena de tres años de cárcel condicional por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y en calidad de funcionario público y tres años de inhabilitación.

Agüero llegó al debate imputada por presuntamente haber cometido cinco homicidios de bebés y ocho tentativas, ocurridas entre marzo y junio de 2022. Según la acusación, la enfermera le suministró dosis letales de potasio o insulina a los primeros cinco bebés, que fallecieron horas después; y también a otros ocho, que lograron sobrevivir.

En el caso de Liliana Asís, ex directora del nosocomio, el pedido de los fiscales es que sea condenada a cuatro años de prisión efectiva y tres años de inhabilitación para ejercer por ser considerada culpable de los delitos de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad de los sucesos precedentes y por la calidad de funcionaria pública y omisión de los deberes de funcionaria pública.

Juicio bebes acusada eldestape.jpg En el juicio a la enfermera acusada de matar a cinco bebés en un hospital de Córdoba, los fiscales pidieron una condena a prisión perpetua Foto eldestapeweb.com

En Argentina nunca se había registrado hasta ahora un caso de atentados seriales contra bebés, apuntó uno de los fiscales y tras mencionar la particularidad del caso, explicó que "la intención de Brenda Agüero en su criminalidad serial era dar muerte a los bebés que inoculó sustancias letales".

La defensa de la enfermera

Agüero insistió con su inocencia y se manifestó contra una supuesta condena mediática. "Cuando veo que hablan de asesina serial, no puedo creer que un área que tanto amaba sea mi desgracia", afirmó al momento de iniciarse el juicio, en enero pasado.

“Lo digo y no lo puedo creer: llevo casi tres años en este contexto, detenida por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué otra forma decirlo: me están acusando de algo que yo no hice; jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé”, sostuvo la enfermera.