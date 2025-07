Morgana Kretzmann, escritora brasileña: "Creo en la fuerza de la literatura para transportarnos a la América Latina profunda"

Sus tres principales personajes son mujeres enérgicas: Chaya, Petra y Olga. Pero ella no acepta catalogar su historia como feminista. Simplemente piensa que ya hay demasiado historias protagonizadas por hombres.

Morgana Kretzmann Morgana con su novela "Água turva".

Pese a no dominar fluidamente nuestro idioma, Kretzmann, con voluntad y gran entereza de ánimo, dialogó en su colorido “neoespañol” con el programa La Conversación de Radio Nihuil, aprovechando para adelantar el posible estreno, este año, en Disney Plus, de la serie Tarã, protagonizada por Xuxa y donde se desempeñó como guionista.

-Buen día, Morgana. Empecemos por tu nombre. ¡Qué bonito! ¿Quién te lo puso?

-(Ríe) Oh, sí, gracias. Mi madre luchó por este nombre. Mi papá quería llamarme Maruska.

-En Morgana hay reminiscencias de hechiceras y de brujas. ¿Tenés algo de eso?

-Sí, claro. Yo soy una mujer fuerte (risas).

-Aparte de dedicarte a la literatura, estás graduada en Gestión Ambiental. ¿Por qué te metiste en ese tema que hoy te interesa tanto?

-Estoy formada en Gestión Ambiental, sí. Tenía ganas de hacer un trabajo que fuese diferente de aquello que yo había hecho, porque mi libro (Ao pó), con el que gané el Premio São Paulo de Literatura, hablaba sobre cuestiones de violencia contra la mujer, contra las niñas. Entonces buscaba algo más tranquilo. Pero no resultó tan tranquilo, al final (sonríe).

-Por otra parte, el tema ambiental hoy está muy de moda en el mundo, ¿no?

-Sí, claro. Las cuestiones que implican el calentamiento global, las tragedias ambientales y climáticas que son causadas por el hombre, tienen una gran importancia en nuestra vida.

-¿Hacia dónde deberíamos dirigir la atención?

-Principalmente los políticos, los grandes empresarios, que realmente mandan en el mundo, se preocupan muy poco de estas cuestiones, principalmente de las cuestiones ambientales a largo plazo.

-¿De qué manera podríamos nosotros aportar a este asunto?

-El arte, la literatura, de alguna manera, pueden ser una especie de registro para que podamos seguir discutiendo y hablando sobre estas cuestiones.

Morgana Kretzmann1 El cuidado ambiental inspira a Kretzmann.

-Justamente en tu novela, Agua turbia, el centro del conflicto es el proyecto de una enorme obra hidroeléctrica, llamada el Gran Roncador, sobre el río Uruguay, detrás de la cual hay políticos corruptos y empresarios poco escrupulosos.

-Agua turbia habla también sobre otros varios asuntos, pero este, sí, es uno de ellos.

-A la novela la han definido como un thriller ecológico. ¿Te parece bien?

-Esta clasificación empezó a utilizarse en Europa, en Alemania puntualmente, bastante antes del lanzamiento acá en Brasil. El equipo de mi agente literario, compuesto por un grupo de nueve personas, leyó el libro. Cada uno escribió una opinión. Entonces surgió este término, ecothriller o thriller ecológico.

-Una etiqueta que, sin embargo, no lo define totalmente.

-Como te dije, creo que Agua turbia es más que eso. Es un libro político, es un libro que trata de temas sociales, fronterizos, de mi región, donde nací.

-Claro, la temática te llega muy de cerca.

-Hablo de lo que sé. Es un libro que trata también de sagas familiares. Pero entiendo que, por su lenguaje, que fue completamente diseñado, lleva a que la gente lo catalogue también como un thriller ecológico. Yo lo acepto.

-Los personajes principales son tres mujeres, Chaya, Preta y Olga, que al principio están muy enfrentadas entre ellas, pero que después encuentran una causa en común. También tu libro podría ser calificado de feminista.

-No concibo clasificarlo como feminista. Tanto las protagonistas como las antagonistas del libro son mujeres. Pero para mí era muy importante no escribir un libro maniqueo, un libro en donde las mujeres son buenas y malas en igual proporción. Y pienso que hay demasiados libros protagonizados por hombres. No tengo ningún interés en escribir otro.

-¿Cómo lo definirías entonces?

-El mío es un libro sobre personas. Es un libro sobre gente fuerte, que, por cierto, son mujeres.

-¿Qué recordás de esa zona selvática donde se desarrolla la trama?

-Yo nací en esa región. Mi familia, o sea, mis abuelos, mi papá, mi mamá, todos nacieron allí. Mi abuelo cazaba dentro del Parque do Turvo, en la década del cuarenta, cincuenta.

-¿Cómo era, más o menos, su vida?

-Ellos vivían en una casa muy próxima del parque. Entonces crecí oyendo muchas historias, algunas reales, otras inventadas; sobre todo, lo que acontecía allí adentro con las onça o jaguares, con otros animales, con los guardaparques, con las personas que desaparecían y nunca más eran vistas en aquel territorio.

Morgana Kretzmann3 "Para mí era muy importante no escribir un libro maniqueo, un libro en donde las mujeres son buenas y malas en igual proporción", aclara Morgana.

-¡Qué buena fuente para una escritora!

-Todo esto ya estaba en mi imaginario cuando decidí escribir mi historia. Por eso digo que el Parque do Turvo es uno de los grandes personajes del libro.

-También son protagonistas la fuerza del río y la impactante cascada que está en la zona.

-Sí. El Salto del Yucumã o Salto del Moconá, para ustedes. Está en la región fronteriza entre el sur de Brasil y Misiones en la Argentina.

-Y la acción, en tu libro, sucede en ambas orillas.

-El parque del lado argentino es mucho más largo que el parque de nuestro lado y es una de las cosas más lindas que hay en el sur. Pero este Salto del Yucumã infelizmente estaba amenazado de desaparecer por cuenta de un proyecto real de una hidroeléctrica binacional que estaba para ser construida cerca de allí.

-¿Te referís al emprendimiento Garabí Panambí?

-Exacto. El proyecto, como todos sabemos, está engavetado. Aún existe. Por una presión popular no fue llevado adelante. Pero nunca se sabe, ¿no? De aquí a algunos años, algún político, algún empresario, puede hallar otra vez que es una buena idea y que todo vuelva a ser un problema.

-Metido entre medio de los conflictos humanos hay un animal que vos nombraste recién, la onça, que cobra gran protagonismo en tu historia casi con un rango mitológico dentro de la selva. ¿Cuán importante es ese yaguareté en la zona?

-Qué buena pregunta para que yo pueda hablar sobre esto. En el inicio de este año, de las cinco o seis onças que vivían en el parque, sólo restaba una.

-¿Una sola!

-Una. Apenas una. En la década de 1940 o '50, había un número aún mayor y las onças eran realmente cazadas. Se vendía su piel y su carne servía de alimento, era comida. Hoy tenemos la noticia de que hay sólo una en el Parque del Turvo y quién sabe si del lado argentino pudiese haber más, unas dos o tres. A la que queda del lado brasileño le dieron el nombre de Yaboti.

-Se entiende así la relevancia que adquiere en tu libro.

-La importancia, entonces, de hablar del jaguar, de hablar de la Boca Brava y de la Vieja, las dos onças que son personajes del libro, es porque vivimos una amenaza de extinción de ese animal del sur de Brasil. Repito, esta región es el último reducto de los jaguares brasileños. No hay en otro lugar.

-En esa localización, como decías, estaba la casa de tus antepasados. Tu abuelo era quién cazaba en las inmediaciones del Parque do Turvo, ¿no?

-Sí, en la década del '40, pero no onças, claro. Eran familias muy, muy, muy pobres y muchas veces no había absolutamente nada para comer. Entonces se entraba al parque para cazar animales, que yo no sé cómo llamarlos en español, pero que en portugués serían queixadas o porcos do mato (pecaríes). Son carnes hoy totalmente prohibidas. Pero en aquella época aún se los podía cazar.

-Te lo preguntaba porque en la novela hay un grupo cuyo nombre es Pies Rojos, que son cazadores originarios del Parque do Turvo y defienden con fiereza su derecho a seguir con esa costumbre. Pero sobre el final de la novela se dan cuenta de que ya no pueden andar persiguiendo animales, ¿no?

-Sí. Y como te dije, quería que mis personajes femeninos no fuesen figuras maniqueas. Entonces Preta tiene sus momentos en que parece ser una persona dudosa, hablando de cazar, de defender su grupo, como una cuestión social para ella. Pero, sobre el final del libro, percibe que puede vivir con su gente en esta localidad haciendo otro tipo de trabajo que no sea precisamente cazar.

-Una evolución inevitable, según la trama.

-Hay muchos grupos semejantes a los Pies Rojos hasta hoy en aquella región, que pasan hambre y que necesitan repensar su manera de vivir. Inclusive faltan políticas sociales del gobierno, de las prefecturas del Estado para ayudar a estas personas.

Morgana Kretzmann4 La brasileña recordó su pasado como actriz.

-Antes de dedicarte de lleno a la escritura fuiste actriz. ¿Lo seguís siendo?

-Yo no trabajo más como actriz desde hace muchos años. Hoy sólo escribo como guionista, además de mis novelas, mis ensayos y otras cosas.

-Igual fue una experiencia enriquecedora, ¿no?

-Soy muy agradecida de las personas de esa actividad y con todo lo que estudié como profesional de las artes escénicas. Aprendí mucho y hoy creo que mi escritura está muy ligada a la dramaturgia, al teatro y a la forma con la que yo vi la construcción de los personajes cuando estaba trabajando en eso.

-Qué buena base te ha dejado, entonces.

-Todo eso, todo ese pasado es parte de este presente y de este futuro que pretendo construir aún.

-Dijiste que, entre otras cosas, sos guionista. Has trabajado, incluso, para Disney Plus.

-Sí. Y esperando aún que Disney Plus coloque la serie en el aire. Creo que será en este año 2025.

-Contanos algo más de este trabajo.

-Es una serie llamada Tarã, que tiene como protagonista a la Xuxa.

-¡Nada menos!

-Todos la pueden conocer. Si la buscan en Google, por ejemplo, encontrarán información sobre las grabaciones. Yo trabajé con un equipo muy increíble, maravilloso, de tres mujeres de Argentina.

-Entiendo que esto te ha dado satisfacciones.

-Fue un trabajo muy, muy importante para mí. Es una serie que también habla de crisis climática y del medio ambiente.

-¿También de los mitos amazónicos?

-Sí, de lo que pasa en la Amazonia.

-Ha sido un gusto esta charla, Morgana. Y muy instructiva.

-Gracias a ustedes por el espacio, por las preguntas, por el respeto en hablar conmigo en mi neoespañol fronterizo. Y quería aprovechar para decir que yo creo que la literatura puede ser una herramienta para mostrar aquello que no sabemos.

-Seguro. Todos tenemos enormes lagunas.

-Por ejemplo, el Brasil no conoce el Brasil profundo de Agua turbia. Es real. Y quién sabe, tal vez la Argentina no conozca la Argentina profunda que existe en esta región fronteriza. Y que también es real, como la América Latina profunda. Por lo tanto, creo en esta fuerza de la literatura para que nos transporte a estas regiones.