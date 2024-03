Milei también cortó los fondos para asistir a personas en situación de violencia en Mendoza

María Belén Bobba.jpg Belén Bobba, directora de Género y Diversidad de Mendoza.

"Si bien no hubo ningún comunicado oficial, ocurrieron los últimos femicidios en la provincia y el ex Ministerio de las Mujeres no garantizó los fondos", explicó Bobba y aclaró que todas las prestaciones que otorga Mendoza sí se están sosteniendo.

En qué consistía el programa Acompañar en Mendoza

La funcionaria dimensionó que el programa Acompañar, el que no tenía opción de renovación, "nos servía mucho para poder pensar estrategias a corto y a mediano plazo. A partir de una entrevista con las mujeres se evaluaba su ingreso, se hacía un cruce de la información de Anses y el Ministerio de las Mujeres y en dos meses, se autorizaba. Nosotros sólo éramos boca de carga".

Gracias a esta asistencia, unas 1.500 mujeres y del colectivo LGTBI accedieron a estos subsidios, que estaban direccionados a quienes no tuvieran ningún tipo de asistencia del Estado y que estuvieran desocupadas.

"Era una partida que llegaba directamente a las mujeres, implicaba que pudieran pagar un alquiler, en emprender una salida laboral autónoma y sobre todo la salida de las violencias", ponderó y recalcó que el trabajo se realizaba de manera conjunta entre Nación, provincia y los municipios.

Unas 2.000 potenciales beneficiarias estaban pendientes de evaluación y aunque el sistema permite cargar, no se les están generando nuevas altas.

La asistencia a mujeres que sufren violencia en Mendoza

Bobba, que está bajo el área del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territirial, continúa con las prestaciones y acompañamiento a las víctimas de violencia.

"Hoy, como ya lo veníamos haciendo estamos abordando muchas situaciones con el programa Nuevas Redes que es de provincia. Lo hacíamos porque mientras se demoraban esos dos meses el alta del Acompañar, nosotros cubríamos ese tiempo desde lo económico. Muchas si necesitaban después de los seis meses de la cobertura de Nación seguir con una ayuda económica lo volvíamos a evaluar", explicó.

A la vez, destacó el seguimiento psicosocial que se realiza con las personas que atraviesan esta situación y acuden a los municipios o se comunican a través de la línea 144.

Natalio Mema y Fernanda Urquiza.jpg El ministro de Gobierno Natalio Mema y Fernanda Urquiza, subdirectora de la Dirección de Género y Diversidad. Gobierno de Mendoza

No es el único impacto adverso que tiene Mendoza, sino que hay que sumarle la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que también su función fue absorvida por este ministerio.

En el marco de la presentación del Plan de Gestión Diversidad Sexual, se realizó un encuentro interministerial y municipal 2024, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación y gestión de acciones para garantizar el acceso a derechos de las personas LGTBIQ+. Allí se anunció que Mendoza será la primera provincia del país que canalizará de esta forma el procedimiento, en articulación con el Ministerio Público, quien actuará como patrocinante de las personas del colectivo de la diversidad sexual.

Los femicidios del 2024 en Mendoza

En enero y en febrero se produjeron dos crímenes violentos a mujeres en Mendoza. El primero ocurrió en el Valle de Uco, en el cual un hombre acabó con la vida de su ex esposa antes de quitarse la vida. El perpetrador, de 75 años, llegó al domicilio de forma inesperada y sostuvo una breve conversación con la señora antes de cometer el terrible acto. Además de acabar con la vida de su ex esposa, también hirió de bala a su ex cuñado en el mismo suceso.

María Victoria Ruiz 4.jpg María Victoria Ruiz fue encontrada muerta en El Carrizal.

Mientras que al mes siguiente se registró el femicidio de María Victoria Ruiz Grasetto, de 44 años, fue hallada sin vida en un camping en El Carrizal. Tras varios días de inactividad en una casilla rodante ocupada por una pareja a la orilla del embalse, y después de percibir olores desagradables, las autoridades policiales ingresaron al lugar y descubrieron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Su pareja, Lucas Maximiliano Pérez Vicentela (42) está detenido por el crimen. Después de estar varios días prófugo de la justicia fue detenido en San Luis.

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno echó a 5 empleados de Salud, entre ellos un médico acusado de violencia de género