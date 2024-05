Mil camiones esperan la reapertura del paso a Chile y los transportistas cuestionaron el cierre preventivo

paso cristo redentor paso a chile nevadas horcones roque carranza.jpg La nevada cubrió todo de blanco el complejo argentino Roque Carranza, en Horcones.

Por su parte, la coordinación del paso informó que hay 550 camiones aparcados en el Área de Control Integrado (ACI) en Uspallata, con su capacidad a pleno, mientras que en la playa de la YPF también en Uspallata hay 20 camiones que aguardan para cruzar a Chile.

El empresario señaló que según el protocolo para este tipo de eventos, a partir de las 72 horas del cierre del paso internacional se deben frenar los trámites aduaneros para los camiones que van hacia Chile con el objetivo que no puedan avanzar y evitar el colapso los estacionamientos en Mendoza. Por lo tanto, ese criterio comenzaría a regir desde la noche de este miércoles.

En un video quedó registrada la copiosa nevada en Horcones:

Squartini tiene la esperanza de que el viernes se abra una ventana de buen tiempo por varias horas que dé oportunidad a las vialidades de ambos países a limpiar la calzada y reabrir el túnel internacional antes de la próxima nevada, que algunos pronósticos indican que podrían registrarse el sábado. Indicó que otros pronósticos señalan que el mal tiempo en la cordillera se mantendrá hasta el domingo.

Críticas al cierre preventivo del Paso Cristo Redentor

El presidente de Aprocam señaló que ante la alerta de nevadas los coordinadores de Argentina y Chile definieron cerrar el paso internacional a las 23 del domingo, y apuntó que fue 24 horas antes que comenzara el mal tiempo y no debería ser así.

Sostuvo que durante la noche del domingo y hasta última hora de la tarde del lunes las condiciones estaban dadas para cruzar la frontera, pero no pudieron hacerlo porque cerraron en el horario anunciado.

paso cristo redentor paso a chile 2.jpg El Paso Cristo Redentor cerró el domingo a las 23 ante el pronóstico de nevadas que se mantiene para toda la semana.

"Siempre pedimos que se permita mandar tandas de 50 camiones por lo menos para que vayan pasando. Con las comunicaciones que tenemos ahora los camiones pueden avanzar hasta que comience a nevar y se corte el tránsito. Pero debería mantenerse abierto mientras las condiciones climáticas lo permitan", expresó Squartini.

Ante este pedido que hacen hace años cuando comienzan los cierres del paso a Chile por mal tiempo, el titular de Aprocam aseguró: "No nos han escuchado, no se lleva a cabo lo que solicitamos. Los coordinadores quieren una ruta segura".

Dijo que quieren evitar que ocurra lo mismo que el 9 de julio del 2022, cuando muchas personas quedaron atrapadas en un fuerte temporal de nieve del lado argentino y del vecino país, lo que provocó caos y obligó a montar un gran operativo para auxiliar y evacuar a las víctimas.

Pronóstico del tiempo en el paso a Chile

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas en la cordillera para este miércoles y en la mañana del jueves.

De todas formas, el mal tiempo y las precipitaciones se mantendrían hasta la madrugada del domingo y recién a partir de ahí llegarían varios días con buen tiempo.

prnostico del tiempo paso cristo redentor servicio meteorológico nacional.jpg Pronóstico del tiempo en el Paso Cristo Redentor según el Servicio Meteorológico Nacional.

Muchos esperan que el viernes se pueda habilitar el cruce durante varias horas antes de las próximas nevadas, pero esto podría no cumplirse.

Otros modelos indican que el temporal de nieve amainaría alrededor de las 14 del jueves, pero duraría hasta las 20 del viernes, cuando volverían las nevadas hasta la mañana del domingo. De todas formas, advirtieron que estas condiciones pueden cambiar con el correr de las horas.