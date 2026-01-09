Inicio Sociedad truco
Mi truco para congelar choclos: ideal para tener a mano siempre que lo necesites y aprovechar su época

Si consumís choclo, te traigo la solución. Con este truco podés congelarlo y usarlo siempre que la necesites sin salir a comprar ni gastar de más

Por Martina Baiardi [email protected]
El choclo es uno de los alimentos más versátiles y nutritivos de la cocina. Sirve para ponerlo en ensalada, como ingrediente de alguna comida y de miles de otras formas. Sin embargo, cuando no se consume rápidamente, puede perder su sabrosura y frescura. Este es mi truco para congelarlo y extender su uso.

Congelar el choclo es un truco que te permitirá tenerlo disponible en todo momento, evitando el desperdicio y asegurando que siempre tengas esta deliciosa verdura lista para usar. A continuación, te cuento cómo hacerlo de manera correcta para que conserve todo su sabor y textura.

¿Es bueno congelar los choclos?

El choclo o maíz es uno de los alimentos más empleados en distintas cocinas del mundo.

Congelar choclos es una de las formas más simples y efectivas de aprovechar su mejor momento de sabor y precio. Cuando están en plena temporada, los granos son más dulces, tiernos y nutritivos. Con este truco casero, podés conservarlos por meses sin que pierdan textura ni gusto, y tenerlos listos para usar en cualquier receta, así que sí, es bueno y de hecho es lo mejor que puedes hacer.

Durante su época natural, el choclo concentra más azúcares y agua, lo que se traduce en mejor sabor y calidad. Además, comprar en temporada suele ser más económico. Congelarlos en ese momento permite ahorrar dinero, reducir desperdicios, tener choclo listo y rico todo el año o siempre que lo necesites y mantener gran parte de sus nutrientes

Mi truco para congelarlo de forma correcta

Si quieres conservar el choclo en tu casa por varias semanas, un método ideal es desgranar y congelar los granos.

El secreto para que el choclo no quede gomoso ni pierda dulzor está en un paso previo. Aquí es donde está mi truco: el blanqueado. Este proceso detiene las enzimas que deterioran el alimento con el tiempo. Para ello seguí estos pasos:

  1. Pelá los choclos y retirales los pelos.
  2. Hervilos enteros en agua abundante durante 3 a 5 minutos.
  3. Retiralos y pasalos de inmediato a un recipiente con agua bien fría o con hielo.
  4. Escurrilos y secá bien.
  5. Desgranalos con un cuchillo o dejalos enteros, según cómo los uses.
  6. Guardalos en bolsas o recipientes herméticos, quitando la mayor cantidad de aire posible.

Los choclos de esta manera pueden durar hasta 10 o 12 meses en el freezer sin perder calidad. Este truco es sumamente efectivo y sirve para quienes no tienen tanto tiempo de cocinar. ¿Qué mejor que llegar de casa y tener todo lo que puedes necesitar a mano?

Sirve en verano para las ensaladas, los salteados y los woks y en el invierno se pueden usar directamente congelados en sopas y guisos, tartas y empanadas, pastas o rellenos.

