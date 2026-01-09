Mi truco para congelar choclos: ideal para tener a mano siempre que lo necesites y aprovechar su época

Durante su época natural, el choclo concentra más azúcares y agua, lo que se traduce en mejor sabor y calidad. Además, comprar en temporada suele ser más económico. Congelarlos en ese momento permite ahorrar dinero, reducir desperdicios, tener choclo listo y rico todo el año o siempre que lo necesites y mantener gran parte de sus nutrientes

Mi truco para congelarlo de forma correcta

choclo Si quieres conservar el choclo en tu casa por varias semanas, un método ideal es desgranar y congelar los granos.

El secreto para que el choclo no quede gomoso ni pierda dulzor está en un paso previo. Aquí es donde está mi truco: el blanqueado. Este proceso detiene las enzimas que deterioran el alimento con el tiempo. Para ello seguí estos pasos:

Pelá los choclos y retirales los pelos. Hervilos enteros en agua abundante durante 3 a 5 minutos. Retiralos y pasalos de inmediato a un recipiente con agua bien fría o con hielo. Escurrilos y secá bien. Desgranalos con un cuchillo o dejalos enteros, según cómo los uses. Guardalos en bolsas o recipientes herméticos, quitando la mayor cantidad de aire posible.

Los choclos de esta manera pueden durar hasta 10 o 12 meses en el freezer sin perder calidad. Este truco es sumamente efectivo y sirve para quienes no tienen tanto tiempo de cocinar. ¿Qué mejor que llegar de casa y tener todo lo que puedes necesitar a mano?

Sirve en verano para las ensaladas, los salteados y los woks y en el invierno se pueden usar directamente congelados en sopas y guisos, tartas y empanadas, pastas o rellenos.