receta de tarta.png

Receta de tarta de duraznos y crema

No hace mucho hice esta tarta dulce de frutas para agasajar a mis amistades en casa. Aún no borro de mi mente sus expresiones de felicidad al probarla. De más está decir que no sobró ni un trozo y los aplausos no faltaron.

receta frutas.png

Ingredientes para la tarta de frutas

Para la masa vas a necesitar:

100 gramos de manteca o mantequilla.

1 huevo a temperatura ambiente.

100 gramos de azúcar.

250 gramos de harina leudante.

2 cucharadas de leche fría.

Esencia de Vainilla.

Para el relleno:

5 duraznos de envasar (originalmente se llaman Clingston) pelados y sin carozo.

300 centímetros cúbicos de crema de leche para montar.

4 cucharadas de azúcar impalpable.

Esencia de Vainilla.

Jugo o almíbar de durazno opcional para humedecer la masa.

Receta sencilla: cómo hacer la tarta de duraznos paso a paso

tarta de frutas.png