Inicio Sociedad Bicarbonato de sodio
Mezclas beneficiosas

Mezclar pegamento y bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y cuál es su función

La mezcla de bicarbonato de sodio y pegamento puede ser altamente beneficiosa en casa. ¿Cómo utilizarla y para qué sirve?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Esta mezcla puede ser altamente beneficiosa en casa.

Esta mezcla puede ser altamente beneficiosa en casa.

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el pegamento y el bicarbonato de sodio, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse desde casa.

La mezcla entre el bicarbonato de sodio y el pegamento potencia el efecto del segundo de los materiales mencionados, creando un adhesivo más fuerte, duradero y de secado más rápido.

mezcla, beneficios
Esta mezcla no es considerada por muchas personas.

Esta mezcla no es considerada por muchas personas.

Por qué se recomienda mezclar bicarbonato de sodio y pegamento

La solución que surge de esta mezcla crea un relleno duro y duradero que acelera el proceso de curado y fortalece la unión. La combinación genera una reacción exotérmica (produce calor) que endurece el pegamento casi al instante.

La reacción química provoca que el pegamento se seque y endurezca en segundos, permitiendo reparaciones muy rápidas. Más allá de esto, la mezcla se usa para rellenar grietas, agujeros y huecos en superficies, siendo especialmente útil para reparar plásticos.

Como el bicarbonato agrega volumen y estructura, lo que da como resultado una unión mucho más gruesa y fuerte que el superpegamento por sí solo. La consistencia final es similar a un cemento o plástico muy duro.

beneficios, mezcla
Con el bicarbonato, el efecto del pegamento se ve potenciado.

Con el bicarbonato, el efecto del pegamento se ve potenciado.

El bicarbonato de sodio mezclado con pegamento es apto para reparar una gran variedad de materiales, como plástico, cerámica, madera y metal. Una vez que la mezcla se endurece por completo, se puede lijar, dar forma e incluso pintar para un acabado más prolijo.

Precauciones de uso

Debido a la rapidez con la que se endurece la mezcla, es necesario aplicar el pegamento y el bicarbonato con agilidad y precisión. El proceso de curación de la misma genera calor, por lo que se debe tener precaución y usar protección para los ojos.

Algo importante de aclarar es que esta mezcla funciona específicamente con pegamento de cianoacrilato. No funciona de la misma manera con pegamentos escolares o de otro tipo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar