Mezclar jugo de naranja con bicarbonato: por qué hacerlo y cuál es el beneficio

Sucede que la reacción en cuestión transforma el pH del jugo, reduciendo su acidez natural, siendo un aliado ocasional para la salud digestiva.

A pesar de sus beneficios, no se debe abusar de esta mezcla. El bicarbonato tiene un alto contenido de sodio, lo cual no es recomendable para personas con hipertensión.

ejercicio, gimnasio, actividad fisica.jpg Las personas que realizan actividad física también pueden recurrir a esta mezcla.

Además, la acidez de la naranja combinada con la efervescencia podría ser contraproducente en personas con gastritis severa o úlceras. Como en todos los casos, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo como un hábito diario en tu dieta.

Los beneficios de esta mezcla de dos ingredientes