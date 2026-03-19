Mezclar jugo de naranja con bicarbonato: por qué hacerlo y cuál es el beneficio

Aunque a simple vista parezca una combinación inusual, lo cierto es que la mezcla de jugo de naranja con bicarbonato es uno de los remedios caseros más populares y comentados. Esta unión efervescente esconde una serie de propiedades que pueden aportarte grandes beneficios para la salud.
El jugo de naranja es conocido por su alto contenido de ácido cítrico y vitamina C. Por otro lado, el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina. ¿Qué pasa cuando los juntas?
Por qué mezclar jugo de naranja con bicarbonato
Al juntarlos, ocurre una reacción de neutralización que libera dióxido de carbono, creando esas burbujas tan características en la bebida. Justamente, esta acción es la que hace la diferencia.
Sucede que la reacción en cuestión transforma el pH del jugo, reduciendo su acidez natural, siendo un aliado ocasional para la salud digestiva.
A pesar de sus beneficios, no se debe abusar de esta mezcla. El bicarbonato tiene un alto contenido de sodio, lo cual no es recomendable para personas con hipertensión.
Además, la acidez de la naranja combinada con la efervescencia podría ser contraproducente en personas con gastritis severa o úlceras. Como en todos los casos, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo como un hábito diario en tu dieta.
Los beneficios de esta mezcla de dos ingredientes
- Poder antiácido: el principal uso de esta mezcla es combatir la acidez estomacal. Al neutralizar parte de los ácidos gástricos, puede brindar un alivio rápido tras una comida pesada.
- Aporte de electrolitos: la combinación ayuda a reponer minerales. Es común que personas que realizan actividad física intensa busquen en esta bebida una forma natural de hidratación.
- Alcalinización del organismo: muchos defensores de la medicina natural sugieren que ayuda a equilibrar el pH del cuerpo, aunque el organismo ya tiene sus propios mecanismos para ello.