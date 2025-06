Por qué no se debe tomar jugo de naranja en el desayuno a pesar de lo que siempre dicen

Esto se debe a que el jugo natural, cuando se lo toma en ayunas, puede provocar picos de glucosa en algunas personas, según expertos. La razón de esto es porque cuando se exprime la naranja, se elimina la fibra, que actúa como una especie de contenedor de lo dulce de las naranjas.

Además, una característica que tiene el jugo de naranja es su alto nivel de acidez, que puede erosionar el esmalte dental y a largo plazo provocar sensibilidad o caries.

Los beneficios del jugo de naranja

No obstante, esto no quiere decir que no haya que tomar jugo de naranja. Todo lo contrario. Lo recomendable es no hacerlo en ayunas y siempre beberlo con moderación.

De esa manera, no solamente se evitará cualquier problema que pueda causar, sino que también se podrá aprovechar de cada uno de los beneficios de tomar jugo de naranja, entre los que se encuentran los siguientes: