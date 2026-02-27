Mezclar azúcar con aceite de oliva: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La principal razón por la que expertos en estética y entusiastas de lo natural recomiendan esta mezcla es su capacidad exfoliante. El azúcar, gracias a la textura granulada de sus cristales, actúa como un agente físico que remueve las células muertas, y la magia ocurre cuando se combina con el aceite de oliva.

Exfoliante piel Con diferentes elementos caseros, puede hacer exfoliantes para tu piel.

Cómo aplicar correctamente esta mezcla en la piel

Para obtener todos los beneficios de esta mezcla, la clave está en la proporción. Lo ideal es utilizar dos partes de azúcar por una de aceite de oliva, logrando una consistencia similar a la "arena mojada".