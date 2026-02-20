Lavar las cortinas de casa con azúcar: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

Al disolverse en agua y penetrar en el tejido, proporciona una estructura firme que evita que las cortinas se vean lacias o desgastadas tras varios ciclos de lavado.

El azúcar ayuda a que la luz se refleje mejor en las fibras, eliminando visualmente ese tono amarillento producido por el sol o la calefacción de la casa.

cortinas termicas.jpg El azúcar puede evitar el amarillo en las cortinas de tu casa.

Al aportar cuerpo a la tela, las cortinas se estiran por su propio peso al colgarse húmedas, reduciendo la necesidad de usar la plancha.

La ligera capa que deja el azúcar impide que las partículas de suciedad se incrusten en lo profundo del tejido, facilitando que el próximo lavado sea mucho más sencillo.

Consejos para realizar este tipo de lavado

Para que este truco sea efectivo en tu casa, no debes verter el ingrediente directamente en la lavadora. Sigue estos pasos para un resultado profesional: