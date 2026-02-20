Lavar las cortinas de casa con azúcar: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

En el mundo del cuidado del hogar, a veces los ingredientes más sencillos de la alacena ofrecen soluciones más eficaces que los productos químicos industriales. Recientemente, un método antiguo ha vuelto a ganar relevancia en los foros de limpieza: el uso de azúcar para las cortinas.
Aunque parezca inusual, este tipo de lavado es el secreto para que las cortinas de tu casa luzcan como nuevas, con un blanco radiante y una caída impecable.
Por qué lavar las cortinas de casa con azúcar
El objetivo principal de introducir el azúcar en el mantenimiento de los textiles no es la limpieza profunda, que sigue dependiendo del detergente, sino el acabado de la fibra. El azúcar actúa como un apresto natural.
Al disolverse en agua y penetrar en el tejido, proporciona una estructura firme que evita que las cortinas se vean lacias o desgastadas tras varios ciclos de lavado.
El azúcar ayuda a que la luz se refleje mejor en las fibras, eliminando visualmente ese tono amarillento producido por el sol o la calefacción de la casa.
Al aportar cuerpo a la tela, las cortinas se estiran por su propio peso al colgarse húmedas, reduciendo la necesidad de usar la plancha.
La ligera capa que deja el azúcar impide que las partículas de suciedad se incrusten en lo profundo del tejido, facilitando que el próximo lavado sea mucho más sencillo.
Consejos para realizar este tipo de lavado
Para que este truco sea efectivo en tu casa, no debes verter el ingrediente directamente en la lavadora. Sigue estos pasos para un resultado profesional:
- Limpieza inicial: realiza un lavado normal con tu jabón de confianza para eliminar manchas y olores.
- Preparación del baño de azúcar: en un balde con agua tibia, disuelve una taza de azúcar por cada litro de agua. Es crucial remover bien hasta que no queden cristales, evitando que la tela quede pegajosa.
- Inmersión: introduce las cortinas húmedas en la mezcla y déjalas reposar durante 15 minutos.
- Secado inteligente: escurre suavemente y cuelga las cortinas directamente en sus rieles o barras.