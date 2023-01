Mendoza ya ejerce como Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica

En un acto realizado en el stand de Argentina, el presidente de la AIBG, Rafael Anzón, entregó el certificado oficial a la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, acompañados por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matias Lammens; el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín; la presidenta de la Academia Argentina de Gastronomía, María Posada; la presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Freuler de Ortiz; la chef embajadora Marca País, Gabriela Tissile, y la directora de Promoción Turística de Mendoza, Claudia Yanzón.

Por unanimidad, se otorgó la capitalidad a Mendoza

Mendoza Capital Gastronomica.2jpeg.jpeg En Madrid: Patricia Ortiz, de Bodegas de Argentina y la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario.

Rafael Ansón señaló que “lo más importante en gastronomía es encontrar la armonía”, y agregó “no se trata ahora de encontrar vinos que combinen con la comida sino tener vinos y comida que se acompañen”. Además, destacó que “aunque había otros candidatos, por unanimidad se decidió otorgar la capitalidad a Mendoza”.

Las autoridades afirmaron que ya se trabaja en la serie de eventos que tendrán lugar durante estos 12 meses.

Nora Vicario, agradeció a la Academia la distinción en nombre del Gobierno y aseguró que “para Mendoza es un valioso reconocimiento y oportunidad para mostrar el gran crecimiento de la gastronomía vinculada a tradiciones representativas y singulares junto a la cultura, la producción de alimentos y la cocina de sus diferentes regiones. Aceptamos esta capitalidad como un avance de la gastronomía en armonía con el vino y el crecimiento exponencial del enoturismo de Mendoza, posicionado a nivel mundial, a su vez, por la calidad de sus vinos, la gastronomía regional y los bellísimos paisajes de nuestra cordillera de los Andes”.

La provincia produce el 78% de la de los vinos de Argentina. Por eso, también Mendoza es Capital Mundial del Vino, e integra la red mundial de las 11 Grandes Capitales.

“Mendoza avanza como destino turístico y gastronómico internacional y permite reafirmar los valores que hacen a nuestras tradiciones e impulsar la buena alimentación en un marco sostenible de desarrollo”, agregó Vicario.

El ministro de Turismo de Argentina, Matías Lammens, afirmó que “Mendoza no tiene que envidiarles nada a los grandes lugares del vino del mundo”. Este es un reconocimiento especial, transversal, ya que tiene que ver con lo que ha hecho la provincia en materia de promoción pero también es para el sector privado, para los empresarios y empresarias de Argentina que demuestran que tienen talento y tienen capacidad”.

“No tenemos duda de que Argentina tiene todas las condiciones para posicionarse como el destino gastronómico de Sudamérica. Estamos capacitados tanto en Buenos Aires como Mendoza para ofrecernos como los grandes destinos gastronómicos de Sudamérica y este reconocimiento refuerza esa estrategia”, afirmó.

En el encuentro se entregaron dos reconocimientos especiales: uno para la cava submarina Wapisa, un proyecto único en su tipo de estiba subacuativas, donde colocan las botellas a 10 metros de profundidad. El otro, para el chef Mauro Colagreco, quien posee el restaurante Mirazur, el cual cuenta con tres estrellas Michelin y está incluido en el listado Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants.

En 2021 Colagreco instaló en Mendoza el bar de hamburguesas Carne, con un fuerte concepto de gastronomía sustentable y de alta calidad que propone un cambio del paradigma de producción masiva de alimentos. La empresa posee la certificación de Empresa B con triple impacto: social, ambiental y económico. La premisa es que los platos estén elaborados con ingredientes sencillos y locales de calidad, provenientes de granjas, huertas y pequeños productores y cocinados con maestría.

