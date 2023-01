Las razones del sector empresario por las que Mendoza tiene menos ocupación turística este verano

Turismo en Mendoza.jpg Turismo en Mendoza: la gastronomía y la degustación de vinos en las bodegas son de las actividades más elegidas por quienes visitan la provincia.

Las dos principales tienen que ver con el fin del Programa Previaje, que el año pasado "rindió" muchísimo en el verano mendocino y con la apertura sin restricciones de las fronteras de Chile, Uruguay y Brasil.

En una nota brindada a radio Nihuil, González manifestó también las fortalezas y debilidades de la industria turística local.

Los motivos de la baja ocupación hotelera en enero

González manifestó que en la primera quincena de enero, ni las reservas ni la ocupación llegaron a los niveles esperados. Aunque esperan que para esta segunda quincena la situación mejore.

Según explicó, el tema de la baja del Programa Previaje fue una de las razones de mayor peso. Esto porque durante el verano 2022, los turistas que quisieron evitar la costa argentina por la cantidad de gente que elegiría este punto, se fijaron en destinos alternativos como Mendoza.

Pero este año, al no existir el beneficio del Previaje, la apertura de las fronteras de países limítrofes amplió la oferta y los turistas emigraron, tal y como sucedió econ los mendocinos que se fueron a Chile.

El año pasado tuvimos visitantes no solo de Buenos Aires, también de San Juan o San Luis, que en lugar de pasar a Chile, se quedaban en Mendoza. Esto no ocurrió en el 2023

Por otra parte, González manifestó que Mendoza no es un lugar para que un turista pase más de 4 días.

"Puede ir a algunas bodegas, a alta montaña, hacer rafting, pasear por el centro y no mucho más, si bien la oferta hotelera y gastronómica es de primera categoría", consideró el referente del sector empresario.

Aconcagua - Temporada - Alta Montaña - Montañista (26).jpg El turismo aventura en Alta Montaña es uno de los atractivos del verano 2023. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

También lo atribuyó a que mucha gente decidió postergar las vacaciones porque se tomó días en noviembre para ver el Mundial de Fútbol.

Debilidades y fortalezas de la industria turística local

Entre los puntos a destacar dentro del turismo local, González mencionó la fortaleza de la plaza hotelera y gastronómica, subrayó que Mendoza tiene mucha variedad y de buena calidad. Para quienes tienen más posiblidades económicas, se puede visitar bodegas, degustar vinos y almorzar o cenar, mientras que para los que quieren opciones más económicas, hay excelentes propuestas en el Gran Mendoza.

A esto se refiere Adrián González al hablar de variedad de propuestas.

En cuanto a las debilidades, para el director de la Cámara Hotelera la más compleja es la falta de servicios en los paseos turísticos locales, como ocurre en alta montaña, Potrerillos y el dique El Carrizal, entre otros.

En esta lista sumó la señalética, que es escasa y brinda poca información.

Consultado sobre si piensa que Mendoza es un destino caro en comparación con otras ciudades turísticas del país, el empresario manifestó que no es así, ya que -como dijo antes- hay mucha variedad de precios para elegir.

