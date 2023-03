Mendoza y Amazon Web Services darán capacitaciones en programación y desarrollo tecnológico

►TE PUEDE INTERESAR: El PJ impuso al presidente del Concejo Deliberante de Malargüe, comuna que comanda la UCR

El director de innovación de Mendoza, Federico Morabito, dijo a radio Nihuil que este acuerdo es el producto del trabajo de un año. "Estamos trabajando la promoción del talento, la capacitación en Mendoza futura para los jóvenes de las escuelas de la provincia, programas de empleo y herramientas para el ecosistema emprendedor".

Morabito manifestó que la provincia viene trabajando hace tiempo en los programas de formación de talento con el Mendoza TEC, en donde muchos ciudadanos que ya se han formado y a los cuales están dirigidas principalmente estas nuevas capacitaciones. Agregó que es un universo de más de 1200 personas que se han formado y les habilitaría un trayecto formativo que continúe esa línea.

Rodolfo Suarez 2023.jpg El gobernador aseguró que están "muy entusiasmados porque significa un paso más hacia la reconversión tecnológica que estamos llevando adelante hace tiempo en la provincia”.

El funcionario de innovación dijo que no está destinado a empresas que se dediquen a desarrollo de software sino para hotelería, gastronomía, industriales, vitivinícolas, etc. La idea es que puedan mejorar la competitividad, que generen innovación, trasformación cultural y que se reconviertan porque los que no lo hagan no van a poder competir a nivel internacional.

Por otro lado, Morabito, aseguró que los empresarios requieren inversión para poder avanzar y es por eso que la provincia puso a disposición dentro del Mendoza Activa 4, la línea de Ciencia y Tecnología, que permite financiar tanto componentes duros como blandos, es decir, desde cambio de equipamiento hasta servicios en la nube o de consultoría.

La gerenta para el Cono Sur de AWS dijo que tiene una gran emoción por acompañar a Mendoza en este camino. "Argentina tiene talento por doquier, somos el país de más "unicornios" de América Latina, el talento surge en todos lados. Vamos a contribuir y apoyar en desarrollar las habilidades de las personas que van a operar la nube en las empresas".

Lorena Zicker contó que hay programas que duran seis semanas y otros de 16, pero es un puntapié inicial, el recorrido es personal y la capacidad de aprender es infinita. "Es ir encontrando en cada área para aportar en el desarrollo de talento, que gane nuevas habilidades y que puedan encontrar empleos en el mundo de la tecnología, innovar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo más importante es seguir entrenándose y aprendiendo", agregó.