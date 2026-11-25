Los costos de los colectivos urbanos, los servicios de media y larga distancia y el sistema de bicicletas públicas Bicitran se debatirán el 21 de diciembre, a las 9, en una audiencia presencial en la sala Vilma Rúpulo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Los usuarios y demás interesados en estos aspectos del transporte tienen hasta el 16 de diciembre para inscribirse.
El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) formalizó la convocatoria mediante la Resolución 4.060, firmada el 24 de noviembre y publicada este miércoles 25 en el Boletín Oficial de Mendoza. El organismo pondrá a consideración los estudios oficiales sobre los costos de las tres modalidades de transporte.
Qué se revisará sobre los colectivos y el Bicitran
El expediente reúne antecedentes sobre la evolución de los costos y un informe de la Subsecretaría de Transporte con el kilometraje recorrido y la cantidad de unidades de cada empresa prestataria. Esos datos forman parte del análisis de cuánto cuesta sostener los servicios.
La Subdirección de Tarifas del EMOP elaboró estudios separados para el transporte urbano, la media y larga distancia y el Bicitran. La audiencia abrirá una instancia para que los usuarios, las entidades representativas y otros interesados formulen opiniones, observaciones y propuestas sobre esos informes.
Qué relación tiene esta revisión con el precio del boleto
El costo del sistema y la tarifa que abona el pasajero están relacionados, pero son conceptos distintos. El primero expresa los recursos necesarios para prestar el servicio; la segunda es el importe que paga el usuario, mientras la Provincia aporta subsidios para su financiamiento.
Como explicó Diario UNO al cubrir una convocatoria anterior, en diciembre de 2025, el valor del kilómetro recorrido que se reconoce a las empresas incide en el cálculo de la tarifa técnica: la referencia del costo del pasaje sin el subsidio estatal.
Actualmente, el sitio del EMOP informa una tarifa general urbana de $1.680, valor establecido en julio, según informó Diario UNO entonces. La Resolución 4.060 convoca al debate de los costos y no fija un nuevo precio del boleto ni un porcentaje de aumento. Para tener ese dato habrá que esperar.
Cómo inscribirse para la audiencia del transporte
Los interesados deben enviar un correo a [email protected] hasta el 16 de diciembre, con un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico para las comunicaciones del procedimiento.
El EMOP deberá poner a disposición de los participantes los estudios oficiales de costos y establecer los mecanismos para recibir sus observaciones y propuestas. Las presentaciones se incorporarán al expediente y la audiencia deberá quedar registrada en un acta y en soporte digital.
La participación es consultiva: las opiniones no son vinculantes para el organismo. Después de la audiencia, el Directorio deberá valorarlas y fundamentar las decisiones que adopte.
Antes de esa instancia, el Órgano Consultivo del EMOP se reunirá el 10 de diciembre, a las 9, por una plataforma virtual, para considerar los estudios de los tres servicios.
En pocas palabras
- Audiencia pública: el EMOP debatirá los costos del transporte y el sistema Bicitran el 21 de diciembre.
- Inscripción obligatoria: los interesados tienen tiempo hasta el 16 de diciembre para registrarse mediante correo electrónico al EMOP.
- Sin aumento definido: la resolución de la convocatoria no implica la fijación inmediata de un nuevo precio para el boleto.