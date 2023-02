Los departamentos de Junín y Rivadavia, y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, son los que se encuentran bajo alerta amarilla según el mapa del SMN.

Mapa-SMN-Alerta-amarilla.jpg Mapa del Servicio Meteorológico Nacional con las alerta amarilla para algunas provincias de Argentina.

Estas tormentas y lluvias estarán acompañadas por ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

"Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada variables en la región, entre 20 y 40 mm milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", precisó el SMN.

Además, el organismo recomendó para estos lugares no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; informarse por las autoridades, estar atento a la caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radios, documentos y teléfono.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

A través de la página oficial de Contingencias Climáticas de la provincia, el pronóstico indica para este martes 28 de febrero un día "muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste". La temperatura máxima alcanzaría los 36ºC y la mínima sería de 20ºC.

pronostico lluvias tormenta.jpg Se esperan tormentas y lluvias para este martes en algunas zonas de Mendoza con ocasional caída de granizo. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Mientras que para el miércoles 1 de marzo se anticipa también una jornada "calurosa con poca nubosidad, vientos leves del noreste". Una máxima de 35ºC y una mínima de 21ºC.

Pronóstico del tiempo en Mendoza extendido