Médicos de Mendoza lograron el respaldo de otras provincias por el cobro de la consulta

médicos.jpg La Confederación Médica de la República Argentina llevó la experiencia del cobro de la consulta particular por $6.000 que se implementa en Mendoza a nivel nacional para que se extienda a otras provincias.

Palma comentó que luego de la reunión con otras asociaciones médicas se resolvió hacer extensivo el cobro de la consulta, que variará de acuerdo con la provincia en donde se implemente, debido a que hay gobiernos que tienen prohibido por ley la exigencia de un plus, sea cuál sea la especialidad. Esta regulación se conoce como la Ley Antiplus.

El dirigente del Círculo Médico volvió a insistir en que es legal en Mendoza el cobro de la consulta, al argumentar que no hay una norma específica que lo prohíba, como es el caso de Corrientes, en Santa Fe y en Entre Ríos. Por lo tanto, los médicos no deberían recibir el carnet de la prepaga, ya que sino se trataría de un coseguro, lo que muchas clínicas no aceptaron.

En el caso de OSEP, el plus que se cobra es de $1.500 (autorizado por la obra social) aunque algunos afiliados han denunciado que han pagado cifras superiores para recibir una prestación.

Negociaciones para frenar el cobro de la consulta

Al ser consultado por las reuniones y las gestiones que se están llevando adelante entre las asociaciones médicas y las prepagas, Palma reconoció que se ha ido llegando a acuerdos caso por caso, pero hay un gran porcentaje que no se logró destrabar.

"Se están efectuando reuniones y hay algunas prepagas que decidieron actualizar el arancel a $6.000. Entre ellos los otorrinolaringólogos ya lograron el acuerdo, Regional Luján, que es otra clínica y también se habían sumando otras prepagas que ya están reconociendo la prestación por este valor. A la par hay que reconocer que otras gerenciadoras están informando por nota a sus prestadores que bajo ningún aspecto pueden aceptar esta situación del honorario médico", detalló el galeno.

Finalmente, consideró que se está entre el 25% y 30% más cerca de que se solucione el conflicto.