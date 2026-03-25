Médicos del hospital Saporiti protestaron por los cambios en el área de maternidad y neo

hospital saporiti rivadavia En la puerta del hospital Saporiti, se lo puede ver al intendente Ricardo Mansur y a la titular de AMPROS, Claudia Iturbe.

Qué pasará con los obstetras y neonatólogos de Rivadavia

Según pudo saber Diario UNO, ya hace meses obstetras y neonatólogos del Saporiti fueron anoticiados de que, más pronto que tarde, esta situación se daría. El proceso abarcó conversaciones con jefes de área y profesionales, con el fin de que pudieran adaptarse a la nueva realidad.

El objetivo de Salud es concentrar los partos en el hospital Perrupato, de San Martín, ante la baja demanda del nosocomio de Rivadavia, lo que genera riesgos en la atención y la salud de las pacientes embarazadas y los recién nacidos, según el argumento de la cartera sanitaria.

Además de dejar de atender partos, no funcionará la internación en neo como consecuencia.

Los profesionales que actualmente están en el Saporiti pasarán a ocupar otras funciones. Aunque se aclaró que los obstetras seguirán atendiendo embarazos de principio a fin, salvo el momento del parto, que será derivado a otro hospital. Otra de las excepciones son los casos de nacimiento que no puedan ser derivados por la urgencia.

Neonatólogos reforzarán la atención pediátrica del hospital o, si quieren, serán trasladados al Perrupato donde se necesitan más profesionales de esta especialidad que escasea, se informó.

Cómo se trabajará entre ambos hospitales

El Saporiti y el Perrupato funcionarán como una red, con permanente conexión. Y esta semana se sumará una ambulancia más de media complejidad para hacer los traslados.

Están a 20 kilómetros de distancia uno del otro, aunque para la idiosincrasia de los vecinos de Rivadavia es un montón.

Otro de los argumentos en contra es que el Municipio de Rivadavia es grande y que hay muchas mujeres que viven en zonas alejadas para recibir atención en San Martín. En este caso habrá traslados particulares desde el Saporiti al Perrupato: el propio hospital se encargará de ello. La mujer podrá seguir yendo al Saporiti y de ahí irse en los traslados durante cualquier etapa del embarazo o post nacimiento del bebé a la consulta en el Perrupato. Lo mismo si tiene a su hijo internado en neo.

Esas son las promesas de las autoridades de Salud, desde donde ajustan todos los detalles para sacar el decreto correspondiente que autorice los cambios en el Saporiti que han generado resistencia incluso de los propios médicos del hospital Saporiti que llevan toda una vida atendiendo en ese lugar.