Maximiliano Villar tiene 37 años y padece una de las enfermedades más raras del mundo

Gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y profesionales de la salud, Maxi logró parte de lo que tanto necesitaba: una internación y los primeros medicamentos para paliar su sufrimiento físico. Pero por su estado, necesita acompañamiento y asistencia las 24 horas.

“Ahora estoy muy contento, la verdad. Muy agradecido a los dueños del Sanatorio del Sur que me pudieron hacer el traslado. No me quiero olvidar de nadie. Quiero agradecer al ingeniero Esteban Vera, al contador Julio Dip y al ingeniero Diego Darwich por autorizar mi traslado, en un momento muy difícil y muy vulnerable de mi vida, porque la verdad que estaba muy mal. Y también al doctor Iramain, de Pami, que fue clave para la autorización de mi medicación inmediata. La verdad que estoy muy agradecido por eso”, detalló Villar.

Sobre su padecimiento, el tucumano reconoció que atraviesa por una enfermedad que “es incapacitante, porque necesito ayuda para todo. No muevo torso, no muevo lumbares y siento dolores constantes de hombro, brazo y piernas, con crisis de espasmos. También tuve como si fuese un tipo parorespiratorio, en un momento, porque te afecta todo lo que es la musculatura respiratoria. Entonces no te permite respirar en el momento de crisis y lo único que te puede bajar ese momento es que te pongan un medicamento”.

Villar sabe que su lucha recién comienza y que, lamentablemente, solo no puede, por lo que apela a la solidaridad de los tucumanos: “Como recién estoy afiliado del PAMI, me están otorgando los prestadores. No tengo un psicólogo, no tengo alguien que me guíe en la parte emocional, que es fundamental porque al ser algo que te afecta al sistema nervioso también, es importante canalizarlo por ahí, porque yo antes de esto trabajaba, era independiente, vivía solo. Ahora necesito ayuda, que vaya mi hermana a verme, porque no vive conmigo tampoco. Necesito atención domiciliaria también, eso es importante. Uno necesita cuidadores, por eso estaba pidiendo colaboración, para afrontar esos gastos, porque se me estaba haciendo muy cuesta arriba, abonarlo día a día”.

tucumano2

Maximiliano Villar: cómo era su vida antes que le diagnosticaran el Síndrome de Persona Rígida

“Practicaba calistenia hace 4 años. Siempre fui muy deportista. También entrenaba descenso en bicicleta y kickboxing, en la escuela de Pablo Jiménez. Eso era mi vida: deporte y el trabajo, que lo hacía de forma independiente, como empleado de comercio, ocho horas al día”, comenta Maxi, que no deja de agradecer los avances que tuvo su tratamiento en las últimas semanas.

“Para mí esto es una Navidad, recibir el tratamiento después de tanta incertidumbre y sentirme vulnerable, luego de 10 días en una cama sin tener noticias. Tenía mucho miedo de volver a casa y tener una crisis sin asistencia médica”, asegura Villar.

Con los sueños intactos, Villar sabe que su lucha tiene muchos obstáculos por delante, pero confiesa que le gustaría “estudiar una carrera, sí o sí, porque yo cuando estaba trabajando también estudiaba programación, pero con el tema de las manos me costaba mucho. Pero quiero continuar con eso, para mejorar mi calidad de vida”.

Fuente: lagaceta.com.ar