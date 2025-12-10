La lucha por la dignidad de una mendocina con una rara enfermedad que pidió su mayor deseo para 2026

El apoyo de su familia para enfrentar la discapacidad

Su familia es su núcleo y su sostén emocional. Amanda, su mamá; Juan Alberto, su papá; y Omar, su hermano mayor, quien falleció pero sigue, según ella, acompañándola cada día. “Mi familia es todo para mí. Son quienes me sostuvieron siempre, incluso en mis momentos más difíciles”, dice.

jorgelina aseff sonriente "Mi familia es todo para mí", asegura Jorgelina. También tiene un grupo de amigos "de fierro".

La escuela tampoco fue un camino sencillo. Las primeras etapas estuvieron marcadas por la falta de inclusión. Recién cuando llegó a las escuelas especiales Ricardo Gutiérrez e Ingeniero Videla sintió contención real. Allí aprendió a escribir con un puntero en la boca, habilidad que hoy desarrolla con una rapidez que sorprende. Pero la universidad (estudió Relaciones Internacionales, aunque no pudo finalizar) fue un golpe duro. La discriminación la terminó alejando. “Sentía que no me hablaban, ni siquiera me miraban y menos me integraban a los grupos. En las horas libres se iban y me dejaban sola”, recuerda. Aun así, aprobaba cada examen con excelentes calificaciones. Ingresó a la carrera con un 9,85, un detalle que ella repite con orgullo, porque simboliza esfuerzo y talento en un contexto de pocas oportunidades.

jorgelina aseff "Sueño con un 2026 de mayor inclusión", señala Jorgelina, que trabaja en la legislatura.

La falta de accesibilidad la siguió acompañando en su vida adulta. Desde taxis que se negaban a subir una silla de ruedas hasta colectivos con rampas rotas que la dejaban esperando en la vereda, sin opción. “Muchas veces los taxis no querían subir la silla. Y en el transporte público, o la rampa no funciona o los colectivos directamente no pasan. Pero siempre había alguien que me ayudaba a subir y bajar. Eso te recuerda que la empatía existe”, dice.

A pesar de los obstáculos, Jorgelina insiste en su derecho a vivir con autonomía. Su sueño no es extraordinario: estabilidad laboral, un salario digno, tranquilidad y la posibilidad de viajar. Quiere conocer el mundo, como cualquier persona de su edad. Pero sobre todo, quiere igualdad.

jorgelina aseff de paseo Las barreras para personas discapacitadas siguen existiendo. La accesibilidad no existe en su totalidad, asegura.

“Mi gran sueño para 2026 es que haya inclusión real para las personas con discapacidad. Que podamos acceder a las mismas oportunidades que los demás”, afirma. Lo dice sin enojo, pero con convicción, porque para ella la inclusión no es un concepto teórico: es la diferencia entre vivir encerrada o vivir en libertad.

Es una mujer que ha aprendido a resistir, pero también a ilusionarse. Sueña con vivir más independiente, aunque necesite asistencia. “Quiero una mejor calidad de vida. Sé que voy a lograrlo porque la medicina y las herramientas para personas discapacitadas avanzan a pasos agigantados”, dice con esperanza. Sabe que su condición no cambiará, pero su entorno sí puede hacerlo.

Su historia interpela porque muestra un sistema que todavía deja afuera a quienes más lo necesitan. Pero también muestra que, cuando se abren espacios y se escucha, las personas con discapacidad no solo ocupan un lugar: brillan. Jorgelina es prueba de eso. Trabaja, aporta, acompaña y transforma su experiencia personal en lucha colectiva.

“Yo solo quiero igualdad real”, repite. Que en 2026, al menos para ella y para muchos otros, ese deseo empiece a ser una realidad.