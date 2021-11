Mavys Álvarez declaró por la denuncia contra allegados de Maradona

Según denunció, fue abusada sexualmente, se la obligó a aumentarse el busto en una cirugía plástica, se le suministró drogas y hasta llegó a estar privada de su libertad.

diego maradona mavys alvarez.jpg

Pese a que hoy en día tiene 37 años, la declaración fue en Cámara Gesell, un procedimiento habitual que se hace para menores de edad en situaciones de abuso sexual, donde tanto la fiscalía como los abogados que asistan a la declaración podrán preguntar a través de un profesional, no de manera directa.

La testimonial fue en oficinas del Ministerio de Justicia en el departamento de Tandanor, en Costanera Sur.

Según pudo averiguar Clarín, mediante fuentes que tienen acceso al expediente, del relato de Mavys se desprende que "toda la familia la empujó a tener la relación con Diego Maradona. En especial, la madre y la tía". Y detallaron que la primera vez que los dos mantuvieron relaciones sexuales, la madre de ella estaba en la casa donde se hospedaba Maradona.

"Diego me inició en la droga y en el alcohol", dijo la cubana. "Por mi adicción llegue a estar internada en Cuba. Tenía que decir que era anoréxica. Me transformé en adicta y luego en alcohólica", declaró la víctima en la causa.

maradona coppola mavys alvarez.jpg

"La declaración duró cuatro horas. El fiscalía le preguntó como había sido el trato de las demás personas que nombró en la causa y nombró situación de amistad con Maradona. Y le preguntaron si le suministraban droga o si hubo una situación de abuso. Y ella dijo que no", aseguró el abogado Diego Storto, defensor de Mariano Israelit, uno de los investigados.

Concretamente, la mujer acusa a Diego Armando Maradona, quien al estar muerto no es materia de investigación, y el entorno que éste tenía: Omar Suárez, ex dueño del boliche Cocodrilo, Guillermo Coppola, ex mánager de Diego; Mariano Israelís, amigo del astro; Gabriel Buono, ex secretario del "Diez"; y Carlos Ferro Viera.

Mavys Álvarez primero dio una entrevista televisiva en Miami, Estados Unidos, y luego hizo una presentación por escrito que recaló en la Justicia Federal por el tipo de delito.