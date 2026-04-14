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¡Un aplauso para el asador!

Matambre más tierno y suave en el asado: el nuevo método para ablandar la carne

Hay una nueva manera de tiernizar el matambre asado que pocos conocen y que deja la carne muy suave para el paladar

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]

Hay una manera de ablandar el matambre que no falla, para que todas las personas puedan disfrutar de una carne tierna y súper suave en el asado. Se trata de un método que se ha puesto de moda y no muchos lo conocen.

Además de comprar carne de primera calidad, muchas personas se aseguran de poder saborear un matambre tiernizado, sometiéndolo a distintos métodos para ablandarlo.

Entre las maneras más conocidas que hay para ablandar el matambre y que salga un asado para chuparse los dedos, se encuentran:

  • Muchos optan por sumergir el matambre en una bandeja con leche, por unas 12 horas.
  • También se puede hervir en una cacerola u olla el matambre en leche, por una o dos horas, antes de que llegue a la parrilla.
  • Otros eligen el bicarbonato de sodio como opción para eternizar el matambre, espolvoreando esta sustancia y esperando que se rompan las fibras de la carne.

Además, hay un método que no todos conocen, se está utilizando mucho y garantiza un asado de primera calidad.

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Asado: la nueva manera de tiernizar el matambre

  1. La manera no tan conocida y que pasa casi desapercibida de ablandar la carne del matambre, es nada más y nada menos que utilizando ananá.
  2. Esta fruta posee una encima que actúa sobre la carne y la deja hecho una manteca. Se emplea de esta manera:
  3. Para lograr un corte de carne exitoso, lo primero que se debe hacer es desgrasar el matambre bien y extenderlo en una superficie plana.
  4. Pelar el ananá y licuarlo bien, para luego esparcirlo sobre todo el matambre.
  5. Se deja reposar el matambre con el ananá por unas 2 horas, esperando el efecto de la bromelina, enzima que posee esta fruta y que romper las fibras de la carne. La bromelina tiene mucho más poder para tiernizar carnes que la caseína, proteína presente en la leche.
  6. Limpiarle el ananá y llevar a la parrilla. Cocina a fuego bajo-medio para garantizar la terneza de este corte de carne, muy preciado por todos los amantes del asado.
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