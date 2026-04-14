Matambre más tierno y suave en el asado: el nuevo método para ablandar la carne

Además de comprar carne de primera calidad, muchas personas se aseguran de poder saborear un matambre tiernizado, sometiéndolo a distintos métodos para ablandarlo.
Entre las maneras más conocidas que hay para ablandar el matambre y que salga un asado para chuparse los dedos, se encuentran:
- Muchos optan por sumergir el matambre en una bandeja con leche, por unas 12 horas.
- También se puede hervir en una cacerola u olla el matambre en leche, por una o dos horas, antes de que llegue a la parrilla.
- Otros eligen el bicarbonato de sodio como opción para eternizar el matambre, espolvoreando esta sustancia y esperando que se rompan las fibras de la carne.
Además, hay un método que no todos conocen, se está utilizando mucho y garantiza un asado de primera calidad.
Asado: la nueva manera de tiernizar el matambre
- La manera no tan conocida y que pasa casi desapercibida de ablandar la carne del matambre, es nada más y nada menos que utilizando ananá.
- Esta fruta posee una encima que actúa sobre la carne y la deja hecho una manteca. Se emplea de esta manera:
- Para lograr un corte de carne exitoso, lo primero que se debe hacer es desgrasar el matambre bien y extenderlo en una superficie plana.
- Pelar el ananá y licuarlo bien, para luego esparcirlo sobre todo el matambre.
- Se deja reposar el matambre con el ananá por unas 2 horas, esperando el efecto de la bromelina, enzima que posee esta fruta y que romper las fibras de la carne. La bromelina tiene mucho más poder para tiernizar carnes que la caseína, proteína presente en la leche.
- Limpiarle el ananá y llevar a la parrilla. Cocina a fuego bajo-medio para garantizar la terneza de este corte de carne, muy preciado por todos los amantes del asado.