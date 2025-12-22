Más de 45.000 personas coparon Ciudad Navideña en la Plaza Independencia

La Ciudad de Mendoza fue escenario de dos jornadas festivas con una nueva edición de Ciudad Navideña, la propuesta que convocó a más de 45 mil personas en la Plaza Independencia y volvió a transformar el espacio público en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El evento, organizado por segundo año consecutivo por la Municipalidad, tuvo su broche de oro con un concierto especial de Navidad de la Sparkling Big Band, que recibió una ovación del público.
Desde temprano, la plaza comenzó a llenarse de familias, grupos de amigos y turistas que se acercaron a disfrutar de la previa en un entorno especialmente decorado para las fiestas. Reposeras, mantas y mesas coparon distintos sectores, mientras el público recorría los arreglos navideños, se tomaba fotos con los muñecos alusivos y compartía un clima marcado por la música y el espíritu festivo.
Entre los principales atractivos se destacó el espacio dedicado a Papá Noel, donde niños y niñas dejaron sus cartas, se sacaron fotografías y participaron de propuestas interactivas pensadas para toda la familia. La experiencia se complementó con dinámicas digitales a través de códigos QR, que invitaron a compartir imágenes y vivencias en redes sociales.
La propuesta incluyó además un amplio patio gastronómico con foodtrucks que ofrecieron una variada selección de comidas y bebidas, junto al Paseo de las Artes, que reunió stands de artesanos y diseñadores locales. Para los más chicos hubo espacios lúdicos y recreativos, con actividades como pizarras para pintar y jugar.
Música y celebración en la segunda edición de Ciudad Navideña
La programación artística atravesó ambas noches con espectáculos culturales para todas las edades. Subieron al escenario propuestas teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una presentación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que aportó un momento emotivo antes del concierto final de la Sparkling Big Band.
Durante la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez participó de la celebración y compartió un mensaje de Navidad enfocado en los valores del encuentro y la esperanza. “Es una alegría ver la plaza colmada de gente, compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”, expresó.
Por su parte, Juan Pablo Moltisanti, director de la Sparkling Big Band, subrayó el crecimiento de la convocatoria y el posicionamiento del evento. “Es el segundo año consecutivo que hacemos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de gente. La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia. Para nosotros es un orgullo poder ser parte y ver cómo el público nos acompaña”, afirmó.