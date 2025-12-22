Más de 45.000 personas coparon Ciudad Navideña en la Plaza Independencia

navidad ciudad 2 Papá Noel, presente en la Ciudad para el disfrute de chicos y grandes. Prensa Municipalidad de Capital

La propuesta incluyó además un amplio patio gastronómico con foodtrucks que ofrecieron una variada selección de comidas y bebidas, junto al Paseo de las Artes, que reunió stands de artesanos y diseñadores locales. Para los más chicos hubo espacios lúdicos y recreativos, con actividades como pizarras para pintar y jugar.

Música y celebración en la segunda edición de Ciudad Navideña

La programación artística atravesó ambas noches con espectáculos culturales para todas las edades. Subieron al escenario propuestas teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una presentación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que aportó un momento emotivo antes del concierto final de la Sparkling Big Band.

navidad ciudad 3 La movida teatral también se vivió en Ciudad Navideña. Prensa Municipalidad de Capital

Durante la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez participó de la celebración y compartió un mensaje de Navidad enfocado en los valores del encuentro y la esperanza. “Es una alegría ver la plaza colmada de gente, compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”, expresó.

Por su parte, Juan Pablo Moltisanti, director de la Sparkling Big Band, subrayó el crecimiento de la convocatoria y el posicionamiento del evento. “Es el segundo año consecutivo que hacemos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de gente. La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia. Para nosotros es un orgullo poder ser parte y ver cómo el público nos acompaña”, afirmó.