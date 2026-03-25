Más de 100 mil personas disfrutaron la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

Show de luces, música en vivo, vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas formaron parte de un recorrido que invitó a disfrutar el predio de manera integral. A esto se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que generaron un contacto directo con el público.

Malbec, olivo y producción local: ejes del festival en Mendoza

La propuesta gastronómica también tuvo un lugar destacado con las cooking class nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y espectáculo. Estas actividades reforzaron el carácter del festival como una experiencia que va más allá del entretenimiento.

Festival del Malbec y el Olivo 3 Show de luces, música en vivo, e intervenciones artísticas formaron parte de un recorrido que invitó a disfrutar del Festival.

El evento reunió a bodegas, emprendimientos y productores locales, fortaleciendo el entramado productivo del departamento. El contacto directo entre quienes producen y quienes consumen permitió visibilizar el trabajo local, promover el consumo y generar oportunidades concretas para el desarrollo económico.

Con una convocatoria masiva y una propuesta que integra cultura, producción y comunidad, el Festival del Malbec y el Olivo reafirma su crecimiento edición tras edición. Maipú vuelve a posicionarse como un punto de encuentro que celebra su identidad y proyecta su desarrollo a través del trabajo conjunto.