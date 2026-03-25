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Festival en Maipú

Más de 100 mil personas disfrutaron la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

El Festival del Malbec y el Olivo reunió a más de 100 mil personas en Mendoza con música, gastronomía y producción local

Por UNO
El Festival del Malbec y el Olivo reunió a más de 100 mil personas en Mendoza con música, gastronomía y producción local.

El Festival del Malbec y el Olivo reunió a más de 100 mil personas en Mendoza con música, gastronomía y producción local.

El Parque Metropolitano Sur fue escenario de una verdadera fiesta popular durante el fin de semana, donde más de 100 mil personas disfrutaron de la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo, consolidando al evento como uno de los más convocantes de la provincia.

Festival del Malbec y el Olivo: una propuesta cultural que crece en Mendoza

Vecinos, turistas y visitantes participaron de tres jornadas que combinaron música en vivo, gastronomía, degustaciones y propuestas culturales. “Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, destacó el intendente maipucino, Matías Stevanato, quien se mostró entusiasmado por la masiva convocatoria del evento.

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Vecinos, turistas y visitantes participaron de tres jornadas que combinaron m&uacute;sica en vivo, gastronom&iacute;a, degustaciones y propuestas culturales.

Vecinos, turistas y visitantes participaron de tres jornadas que combinaron música en vivo, gastronomía, degustaciones y propuestas culturales.

Cada jornada ofreció una identidad propia, permitiendo que distintos públicos se apropien del festival. El sábado estuvo marcado por la tradición y las raíces, con fuerte presencia del folclore y los productos que representan la historia productiva del departamento. El domingo sumó energía, con propuestas que acercaron el malbec y el olivo a nuevos lenguajes culturales. En tanto, el lunes tuvo un perfil familiar y festivo, con una propuesta pensada para compartir, donde la música convocó a distintas generaciones.

Show de luces, música en vivo, vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas formaron parte de un recorrido que invitó a disfrutar el predio de manera integral. A esto se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que generaron un contacto directo con el público.

Malbec, olivo y producción local: ejes del festival en Mendoza

La propuesta gastronómica también tuvo un lugar destacado con las cooking class nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y espectáculo. Estas actividades reforzaron el carácter del festival como una experiencia que va más allá del entretenimiento.

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Show de luces, m&uacute;sica en vivo, e intervenciones art&iacute;sticas formaron parte de un recorrido que invit&oacute; a disfrutar del Festival.&nbsp;

Show de luces, música en vivo, e intervenciones artísticas formaron parte de un recorrido que invitó a disfrutar del Festival.

El evento reunió a bodegas, emprendimientos y productores locales, fortaleciendo el entramado productivo del departamento. El contacto directo entre quienes producen y quienes consumen permitió visibilizar el trabajo local, promover el consumo y generar oportunidades concretas para el desarrollo económico.

Con una convocatoria masiva y una propuesta que integra cultura, producción y comunidad, el Festival del Malbec y el Olivo reafirma su crecimiento edición tras edición. Maipú vuelve a posicionarse como un punto de encuentro que celebra su identidad y proyecta su desarrollo a través del trabajo conjunto.

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