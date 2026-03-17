Maipú se prepara para vivir uno de los eventos más destacados de su calendario cultural y turístico con una propuesta que va mucho más allá de los escenarios. El Festival del Malbec y el Olivo fue pensado para disfrutarse de manera distinta cada noche, combinando climas musicales, públicos y sensaciones, en diálogo permanente con la identidad productiva del departamento. En ese marco, la confirmación de la grilla artística refuerza el concepto de tres noches, tres experiencias.
Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: Soledad, Gauchito Club y Q' Lokura entre las figuras centrales
Del 21 al 23 de marzo, el Festival del Malbec y el Olivo propone tres noches con identidades propias. Se combinará música en vivo, vino, gastronomía y experiencias para disfrutar con todos los sentidos en el Parque Metropolitano Sur
Cronograma Festival del Malbec y el Olivo
SÁBADO 21 DE MARZO
Desde las 18 y con una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de:
- Soledad Pastorutti.
- Nahuel Pennisi.
- Cristian Solóa.
- Retoños Lugareños.
- La Huella.
El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.
DOMINGO 22 DE MARZO
También con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por:
- Cruzando el Charco.
- Gauchito Club.
- Silvestre y La Naranja.
- Magnolia Monti.
Una noche donde el malbec y el olivo dialogarán con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.
LUNES 23 DE MARZO
El lunes 23 de marzo es una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán:
- Q’ Lokura.
- La Pepa Brizuela.
- Los Playeros.
- La Klave.
Una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y cierra el festival con un clima de celebración popular.
A lo largo de las tres jornadas habrá shows en vivo y DJs, acompañando un recorrido que incluye degustaciones, gastronomía, feria de artesanos, cooking class nocturnas y espacios pensados para activar los cinco sentidos. El Festival del Malbec y el Olivo se vive como una experiencia integral, donde la música es protagonista, pero siempre en diálogo con la identidad productiva, cultural y comunitaria de Maipú.