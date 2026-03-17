Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: Soledad, Gauchito Club y Q' Lokura entre las figuras centrales

Soledad Pastorutti.

Nahuel Pennisi.

Cristian Solóa.

Retoños Lugareños.

La Huella.

Nahuel Pennisi.jpg Nahuel Pennisi, otro de los atractivos del sábado en Maipú.

El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

DOMINGO 22 DE MARZO

También con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por:

Cruzando el Charco.

Gauchito Club.

Silvestre y La Naranja.

Magnolia Monti.

Gauchito Club 1.jpg Gauchito Club será uno de los platos fuertes del domingo, vìspera de feriado en el Metropolitano.

Una noche donde el malbec y el olivo dialogarán con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.

LUNES 23 DE MARZO

El lunes 23 de marzo es una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán:

Q’ Lokura.

La Pepa Brizuela.

Los Playeros.

La Klave.

Q Lokura Q' Lokura, alegría asegurada en la tercera noche de la Fiesta del Malbec y el Olivo.

Una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y cierra el festival con un clima de celebración popular.

A lo largo de las tres jornadas habrá shows en vivo y DJs, acompañando un recorrido que incluye degustaciones, gastronomía, feria de artesanos, cooking class nocturnas y espacios pensados para activar los cinco sentidos. El Festival del Malbec y el Olivo se vive como una experiencia integral, donde la música es protagonista, pero siempre en diálogo con la identidad productiva, cultural y comunitaria de Maipú.