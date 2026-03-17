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Sàbado, domingo y lunes

Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: Soledad, Gauchito Club y Q' Lokura entre las figuras centrales

Del 21 al 23 de marzo, el Festival del Malbec y el Olivo propone tres noches con identidades propias. Se combinará música en vivo, vino, gastronomía y experiencias para disfrutar con todos los sentidos en el Parque Metropolitano Sur

Por UNO
Soledad Pastorutti será una de las atracciones del Festival del Malbec y el Olivo.

Soledad Pastorutti será una de las atracciones del Festival del Malbec y el Olivo.

Maipú se prepara para vivir uno de los eventos más destacados de su calendario cultural y turístico con una propuesta que va mucho más allá de los escenarios. El Festival del Malbec y el Olivo fue pensado para disfrutarse de manera distinta cada noche, combinando climas musicales, públicos y sensaciones, en diálogo permanente con la identidad productiva del departamento. En ese marco, la confirmación de la grilla artística refuerza el concepto de tres noches, tres experiencias.

Cronograma Festival del Malbec y el Olivo

SÁBADO 21 DE MARZO

Desde las 18 y con una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de:

  • Soledad Pastorutti.
  • Nahuel Pennisi.
  • Cristian Solóa.
  • Retoños Lugareños.
  • La Huella.
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Nahuel Pennisi, otro de los atractivos del s&aacute;bado en Maip&uacute;.

Nahuel Pennisi, otro de los atractivos del sábado en Maipú.

El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

DOMINGO 22 DE MARZO

También con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por:

  • Cruzando el Charco.
  • Gauchito Club.
  • Silvestre y La Naranja.
  • Magnolia Monti.
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Gauchito Club ser&aacute; uno de los platos fuertes del domingo, v&igrave;spera de feriado en el Metropolitano.

Gauchito Club será uno de los platos fuertes del domingo, vìspera de feriado en el Metropolitano.

Una noche donde el malbec y el olivo dialogarán con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.

LUNES 23 DE MARZO

El lunes 23 de marzo es una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán:

  • Q’ Lokura.
  • La Pepa Brizuela.
  • Los Playeros.
  • La Klave.
Q Lokura
Q' Lokura, alegr&iacute;a asegurada en la tercera noche de la Fiesta del Malbec y el Olivo.

Q' Lokura, alegría asegurada en la tercera noche de la Fiesta del Malbec y el Olivo.

Una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y cierra el festival con un clima de celebración popular.

A lo largo de las tres jornadas habrá shows en vivo y DJs, acompañando un recorrido que incluye degustaciones, gastronomía, feria de artesanos, cooking class nocturnas y espacios pensados para activar los cinco sentidos. El Festival del Malbec y el Olivo se vive como una experiencia integral, donde la música es protagonista, pero siempre en diálogo con la identidad productiva, cultural y comunitaria de Maipú.

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