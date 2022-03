Mariana Juri apuntó contra el Gobierno nacional por Aerolíneas Argentinas: "El manejo es desastroso"

"Ningún país funciona solo con una línea aérea estatal de bandera. En todo caso, puede acompañar una política aerocomercial con muchas compañías privadas volando", explicó la senadora a Radio Nihuil, y agregó: "El decreto del fines del año pasado atenta contra las aerolíneas de bajo costo, que lo único que hace es que los argentinos volemos cada vez peor y más caro"

"Muchos países tienen aerolíneas estatales, pero lo que no puede existir es que tenga este altísimo nivel de subsidios. Son dos millones de dólares por día lo que se le pone a Aerolíneas Argentinas. Esto, junto con el Pami, es la gran caja de La Cámpora. Si va a ser estatal, tiene que ser eficiente y estar al servicio de los argentinos", expresó la ex ministra de Turismo de Mendoza, que desde el inicio de la pandemia en el 2020 luchó para recuperar vuelos y conexiones aéreas en la provincia.

Con una firme postura, indicó: "Así no puede seguir Aerolíneas. No significa que haya que privatizarla, pero en un país como este, con distancias tan grandes, con tantas necesidades de conectividad que tenemos no solo para el turismo, sino para las empresas, para cuidarnos la salud, necesitamos replantearnos la política aerocomercial urgente".

Por esto, Juri le dijo al presidente que reviera la situación con las low cost, a las que defendió y pidió que se acuerde una tarifa adecuada, y no alguna que perjudique la continuidad de las aerolíneas de bajo costo en el país.

El decreto del presidente

El 24 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial el decreto que indicó que en un plazo de 180 días, es decir en marzo del 2022, el Ministerio de Transporte debía determinar las tarifas mínimas y máximas, y la conformación de un sistema de bandas tarifarias para aplicarse a los servicios de vuelos de cabotaje.

Indicaron que esta medida tenía que ver con la gran demanda que había en un mercado deprimido por tarifas predatorias y por la crisis que dejó la pandemia por el Covid.

Esta medida fue cuestionada inmediatamente por Mariana Juri, quien sostuvo que esa decisión era "un error escandaloso" y consideró que perjudicaba a Mendoza en su esfuerzo por la reactivación del turismo luego de casi dos años de pandemia.

Esta medida de imponer bandas tarifarias funcionó hasta el 2016, cuando el gobierno de Macri eliminó las tarifas máximas, y luego, en el 2018 hizo lo mismo con las tarifas mínimas, y de esa manera ingresaron al país varias aerolíneas low cost.

Con este nuevo decreto de Fernández, las empresas de bajo costo son las que se ven complicadas a pocos días que se termine el plazo y comience a regir la nueva medida.