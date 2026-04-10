¿Marcas de medias en las piernas? Por qué aparecen y cuándo pueden ser un problema

Asimetría: Si la marca o la hinchazón es mucho más notoria en una pierna que en la otra, podría indicar un trastorno circulatorio específico o incluso un riesgo de trombosis.

Si la marca o la hinchazón es mucho más notoria en una pierna que en la otra, podría indicar un trastorno circulatorio específico o incluso un riesgo de trombosis. Cambios de color: Pigmentación oscura o rojiza cerca de los tobillos.

Pigmentación oscura o rojiza cerca de los tobillos. Dolor y pesadez: Si las marcas vienen acompañadas de una sensación de cansancio extremo que solo mejora al elevar las piernas.

Si las marcas vienen acompañadas de una sensación de cansancio extremo que solo mejora al elevar las piernas. Dificultad para respirar: Si la hinchazón es persistente y sientes fatiga al realizar esfuerzos mínimos o al acostarte, podría tratarse de una insuficiencia cardíaca .

Si la hinchazón es persistente y sientes fatiga al realizar esfuerzos mínimos o al acostarte, podría tratarse de una . Marcas profundas: Si el rastro de la media es muy profundo y tarda mucho tiempo en desaparecer, podría reflejar problemas en la función renal.

medias marcas

Consejos para cuidar la salud de tus piernas

Para evitar la aparición de estas marcas y mejorar tu bienestar vascular, los especialistas recomiendan:

Pausas activas: Camina al menos 5 minutos cada dos horas si trabajas sentado.

Camina al menos 5 minutos cada dos horas si trabajas sentado. Hidratación constante: Beber agua ayuda al cuerpo a procesar mejor los líquidos y reducir el edema.

Beber agua ayuda al cuerpo a procesar mejor los líquidos y reducir el edema. Medias de compresión: Especialmente útiles para quienes pasan mucho tiempo en la misma posición, ya que asisten al retorno venoso.

Especialmente útiles para quienes pasan mucho tiempo en la misma posición, ya que asisten al retorno venoso. Elevación: Al llegar a casa, mantén las piernas por encima del nivel del corazón durante 15 minutos.

Dato clave a tener en cuenta: La trombosis venosa profunda rara vez se presenta solo con marcas de medias; suele incluir dolor agudo e inflamación súbita. Ante cualquier duda o síntoma persistente, la consulta con un especialista es indispensable.