Seguramente te ha pasado: al quitarte las medias después de un largo día, notas un surco marcado en tus tobillos o pantorrillas. Para la mayoría, esto no es más que una consecuencia de prendas ajustadas o muchas horas de pie. Sin embargo, especialistas advierten que, bajo ciertas circunstancias, estas marcas son la primera señal visible de condiciones de salud que requieren atención médica.
¿Marcas de medias en las piernas? Por qué aparecen y cuándo pueden ser un problema
Aunque suelen ser inofensivas, el rastro de los calcetines en la piel puede ser una señal de alerta de tu cuerpo. Cuáles son los síntomas que no debes ignorar y cómo mejorar la circulación de forma natural.
¿Por qué se marcan las medias en la piel?
La aparición de estas marcas está relacionada generalmente con la acumulación de líquidos en los tejidos (edema). Según expertos citados por Infobae, existen factores cotidianos que favorecen este fenómeno:
- Sedentarismo y posturas fijas: Trabajar muchas horas sentado o de pie dificulta que la sangre retorne correctamente al corazón, acumulándose en las extremidades.
- Consumo excesivo de sal: El sodio favorece la retención de líquidos, lo que hace que las piernas se hinchen y cualquier presión externa deje huella.
- Deshidratación: Paradójicamente, cuando no bebes suficiente agua, el cuerpo intenta retener la poca que tiene, provocando inflamación.
- Ropa inadecuada: Medias con elásticos demasiado rígidos o talles pequeños.
Las señales de alarma: ¿Cuándo preocuparse?
Si bien las marcas aisladas son normales, la Dra. Katherine Teter, cirujana vascular, y la Dra. Brintha Vasagar, médica de familia, subrayan que hay "banderas rojas" que no deben pasarse por alto:
- Asimetría: Si la marca o la hinchazón es mucho más notoria en una pierna que en la otra, podría indicar un trastorno circulatorio específico o incluso un riesgo de trombosis.
- Cambios de color: Pigmentación oscura o rojiza cerca de los tobillos.
- Dolor y pesadez: Si las marcas vienen acompañadas de una sensación de cansancio extremo que solo mejora al elevar las piernas.
- Dificultad para respirar: Si la hinchazón es persistente y sientes fatiga al realizar esfuerzos mínimos o al acostarte, podría tratarse de una insuficiencia cardíaca.
- Marcas profundas: Si el rastro de la media es muy profundo y tarda mucho tiempo en desaparecer, podría reflejar problemas en la función renal.
Consejos para cuidar la salud de tus piernas
Para evitar la aparición de estas marcas y mejorar tu bienestar vascular, los especialistas recomiendan:
- Pausas activas: Camina al menos 5 minutos cada dos horas si trabajas sentado.
- Hidratación constante: Beber agua ayuda al cuerpo a procesar mejor los líquidos y reducir el edema.
- Medias de compresión: Especialmente útiles para quienes pasan mucho tiempo en la misma posición, ya que asisten al retorno venoso.
- Elevación: Al llegar a casa, mantén las piernas por encima del nivel del corazón durante 15 minutos.
Dato clave a tener en cuenta: La trombosis venosa profunda rara vez se presenta solo con marcas de medias; suele incluir dolor agudo e inflamación súbita. Ante cualquier duda o síntoma persistente, la consulta con un especialista es indispensable.